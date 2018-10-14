2018-10-14T12:41:42+03:00
Происшествия

ДТП в Карелии: автобус с туристами из Санкт-Петербурга съехал в кювет, пострадали 13 человек

У водителя сломаны ребра, он и еще один пассажир находятся в больнице
Алена ЧИЧИГИНА
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ДТП в Карелии: автобус с туристами из Санкт-Петербурга съехал в кювет, пострадали 13 человек. ФОТО: УГИБДД по республике КарелияДТП в Карелии: автобус с туристами из Санкт-Петербурга съехал в кювет, пострадали 13 человек. ФОТО: УГИБДД по республике КарелияФото: Предоставлено
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День завершился жуткой аварией. Поздно вечером в субботу, 13 октября на 273 км трассы «Сортавала» в Карелии в ДТП попал автобус с туристами. Отдыхающие возвращались из горного парка Рускеала в Санкт-Петербург около восьми часов вечера. Что же произошло?

- По предварительной версии, 37-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Мерседес» в условиях недостаточной видимости, ограниченной густым туманом, не справился с управлением и съехал в кювет, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды»-Санкт-Петербург в Управлении ГИБДД по республике Карелия.

Как стало известно «КП», в момент аварии в салоне было 20 человек. За медицинской помощью обратились 13. Самые серьезные травмы у водителя, у него сломаны ребра, он и еще один пассажир госпитализированы. Остальных с ушибами врачи Сортавальской больницы после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Отдыхающих на такси развезли по домам в Санкт-Петербурге уже поздно ночью.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Инспекторам еще предстоит выяснить все подробности ДТП.

Свою проверку организовали и в турфирме, которая организовала поездку в Карелию. Претензий к водителю они не имеют. Однако готовы требовать компенсацию у перевозчика.

Кстати, в Карелии как раз накануне начались проверки пассажирских перевозок. По данным республиканской Госавтоинспекции, за 9 месяцев этого года было 21 ДТП с участием водителей автобусов. В них 2 человека погибли, а 42 получили различные травмы.

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