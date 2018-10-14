Прогноз погоды на 15-21 октября в Петербурге: бабье лето не уйдет до конца недели

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-14T18:57:24+03:00

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Солнце в середине октября? В Петербурге? И не на полчаса, а несколько дней подряд? Горожане не устают удивляться этому обстоятельству, ведь все привыкли, что в Северной столице серость и осенью, и зимой. Но нынешний сезон совсем другое дело! Глобальное потепление в городе на Неве. Даже в октябре +15...+16 градусов, яркое солнце и синее небо! Такая погода на 4 - 5 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. И ждет она нас еще как минимум 5 дней. Синоптики дали оптимистичный прогноз погоды на 15-21 октября в Петербурге.

- Накануне, 14 октября, был самый жаркий день нынешнего запоздалого бабьего лета, - рассказал заведующий бюро погода в Российском государственном гидрометеорологическом университете Юрий Куткевич. – Мы приблизились к рекорду, который был 130 лет назад. Тогда столбики показали +18 градусов. Дальше температура будет постепенно снижаться, но все же нас порадует. +10 ночью и +14 днем.

Всю неделю оптимистичный прогноз: солнце будет сиять на ясном небе до вечера, дождей не предвидится. Отличная возможность для того, чтоб выбраться на дачу, в лес, в парки! Единственный минус: очень высокое атмосферное давление. Может болеть голова, сердце, скакать артериальное давление.

А вот к выходным погода испортится. Снова вернемся к привычной петербургской серости – облачное небо, дожди, ветра. В субботу температура опустится до +8 градусов. По ночам и вовсе будет зябко, +3...+5.