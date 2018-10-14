Валентин Юдашкин отметил свой 55-летний юбилей в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 21:14 2018-10-14T21:26:36+03:00

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Российский художник-модельер Валентин Юдашкин отмечает сегодня 55-летие. И знаете как он его празднует? Без всяких пафосных торжеств, просто в семейном круге. Он отправился в Санкт-Петербург, чтобы насладиться теплой золотой осенью. Чем и похвастался перед своими подписчиками. В своем инстаграме кутюрье разместил фотографию с супругой Мариной на фоне Исаакиевского собора в Северной столице.

Причем не надо было никаких подписей. Поклонники и так все поняли. Этот снимок всего за 8 часов собрал больше 14 тысяч лайков и тысячи комментариев. Фанаты наперебой поздравляли модельера с его праздником. Желали кутюрье крепкого здоровья и вдохновения.

Следующий пост от Юдашкина был пост-благодарности.

"Спасибо за поздравления Владимир Владимирович и все мои подписчики и друзья! Всех люблю и целую! Ваш Валентин!", - написал модельер.

Сразу понятно, о ком речь. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств РФ.

"Яркий, увлечённый любимым делом человек, Вы посвятили себя творческой профессии, добились успеха и признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна. Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.