14 Окт. 23:04 2018-10-14T23:08:19+03:00

Авария с туристами в Карелии: водитель утверждает, что на трассе не было разметки и предупреждающих знаков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тринадцать человек пострадали, двое из них находятся в больнице

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Прекрасный день, солнечная погода, столько позитивных эмоций. Туристы, возвращавшиеся из фототура по парку Рускеала, пересматривали снимки, которые они сделали в Карелии. А вот обратная дорога, увы, оказалась совсем не радостной.

- По предварительной версии, 37-летний водитель пассажирского микроавтобуса «мерседес» не справился с управлением и съехал в кювет, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в управлении ГИБДД по Республике Карелии.

Трасса «Сортавала» и без того сложная: серпантины, резкие повороты, много участков закрыто на ремонт. А вечером еще и туман спустился.

- В тот день из Рускеалы возвращались два наших автобуса. Первый выехал чуть раньше и успел до того, как сгустился туман, - сообщили в турфирме, организовавшей поездку. - Второму водителю было сложно. Он ехал в условиях сильного тумана и полного отсутствия какой-либо разметки на дороге.

- Я ехал на переднем сиденье. Мы выехали с поселковой дороги на трассу, которая недавно была отремонтирована. Нам нужно было повернуть, но на дороге не было разметки, а из-за тумана мы не разглядели путь и вместо поворота проехали прямо, - рассказал «КП» гид Александр Буланбаев.

Скорость была небольшая, всего тридцать километров в час. Возможно, именно поэтому последствия не такие серьезные. В момент аварии в салоне находились двадцать человек. Пострадали тринадцать. Самые серьезные травмы у водителя и двух пассажирок. Шофер сломал ребра, одна из девушек - бедро, а другая получила сотрясение мозга. Остальных после осмотра врачи отправили на амбулаторное лечение. Отдыхающих на такси развезли по домам в Петербурге уже поздно ночью.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Инспекторам еще предстоит выяснить все подробности ДТП. Свою проверку организовали и в турфирме. Претензий к водителю они не имеют: у него есть все документы и стаж работы более десяти лет. А вот с дорожников готовы требовать компенсацию.

- Мы обещаем принять все меры для установления виновных и получения ответа от ГАИ: является ли авария следствием работы ремонтной бригады, которая просто убрала все предупреждающие знаки с дороги по неизвестным причинам, - заявили в турфирме.