2018-10-15T14:00:31+03:00
Звезды

При реконструкции ДК имени Ильича в Петербурге нашли 3-метровый серп и 2-метровый молот

Барельеф из дерева и металла был создан при постройке здания в начале 20-х годов прошлого века
Петр КИБЕР
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Никто точно не знает, сколько интересного прячется под краской исторических зданий Петербурга. Многочисленные ремонты надолго скрывают от глаз горожан красоту, созданную архитекторами. Но иногда она открывается. Так, в Московском районе, при реставрации ДК имени Ильича рабочим открылся «признак эпохи».

- В ходе работ на лицевом фасаде были обнаружены конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой, представляющие собой декоративный элемент в виде скрещенных серпа и молота, - сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Главный символ Советского Союза, олицетворяющего единство рабочих и крестьян, был скрыт под толстым слоем штукатурки. Огромный, 3-метровый серп и 2,6-метровый молот, созданные из металла на деревянном каркасе, строители, проводившие ремонт в советские годы, по-видимому решили не восстанавливать, а просто замазать.

В КГИОП, учитывая статус здания, как выявленного объекта культурного наследия, решили отреставрировать. Сейчас готовится документация на конкурс, а все работы должны закончить к концу 2019 года

Барельеф из дерева и металла был создан при постройке здания в начале 20-х годов прошлого века.

Барельеф из дерева и металла был создан при постройке здания в начале 20-х годов прошлого века.

Напомним, что Дом культуры имени Ильича завода «Электросила» (Московский проспект, дом 152, литера А), создан проекту архитектора Николая Демкова. Он строился 10 лет и был сдан в эксплуатацию в 1931 году. До 1961 года здание исполняло свои основные функции, а уже в наше время, в 1997 году, ДК перешел в собственность города. Сейчас здесь организован Культурно-досуговый центр «Московский».

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