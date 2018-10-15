В Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой задерживали сбежавшего от конвоя преступника

15 Окт. 20:22 2018-10-15T20:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

И снова в Петербурге стреляли. Но на этот раз не хулиганы в подворотне. Огонь открыли стражи правопорядка. Да где - прямо на Московском проспекте, у дома номер 148, рядом с администрацией района.

- Бежали, стреляли, пятеро за одним гнались. Уж не знаю, чего он натворил, но гнались за ним знатно. Прямо, как в кино, - рассказывают очевидцы событий.

Дело было в понедельник 15 октября около шести часов вечера. На улице многолюдно, остановки общественного транспорта забиты желающими поскорее поехать домой. А тут такое!

- Честно, было даже страшно. А вдруг шальная пуля, - говорит еще один свидетель погони.

Оказалось, что целью полицеских был 21-летний петербуржец. Не из мирных горожан, а из тех, кто переступил черту закона. Причем не прямо сейчас. За ним гнались не после совершенного преступления, не по "горячим следам". Парень пытался сбежать из суда.

- Подсудимый по статье "разбой" предпринял попытку к бегству во время конвоирования из зала Московского районного суда Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции оперативно отреагировали и пресекли попытку побега, применив табельное оружие, - сообщили "Комсомолке" в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одна из полицейских пуль настигла беглеца. И, как уточнили в МВД, ранения получил только этот 21-летний гражданин. Ему тут же вызвали "скорую помощь" и госпитализировали.