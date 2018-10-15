Мать футболиста Александра Кокорина: «Я готова сама понести наказание вместо сына»

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-15T21:13:19+03:00

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Тема номер один уже вторую неделю - нападение футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла на двух беззащитных людей в центре Москвы. Утром 8 октября они устроили драку с водителем известной телеведущей, а после избили в кафе чиновника из Минпромторга. Оба мужчины были госпитализированы с травмами. Сейчас дебоширы под стражей, их отправили в «Бутырку» до декабря, идет следствие, возбуждено уголовное дело.

Как только началась шумиха, папа Александра Кокорина принес извинения за поступок сына, а позже и мать футболиста Светлана дала откровенное интервью Андрею Малахову. Правда, извинения приносить не стала, так как уверена, что сыновья не виноваты.

Светлана Кокорина Источник: кадр программы "Прямой эфир"

- Мои ребята не подонки, они не те люди, которыми их пытаются выставить, - говорит Светлана. - Да они сделали неприятные вещи, но я знаю, что они очень сожалеют об этом и все сделают, чтобы загладить свою вину.

Светлана считает, что потерпевшие увидели знаменитых футболистов и решили оскорбить их, чем и спровоцировали драку.

- Я понимаю, что там была провокация, а они были уставшие к утру, сил не было слушать это, - сетует женщина. – Саша весь черный сейчас, у него трясутся губы, щеки впали, ему очень плохо. Невыносимо на все это смотреть. Я готова сама занять место сыновей не раздумывая, сама готова понести наказание. Можете подойти ко мне и ударить, прямо на Красной площади. Физическая боль, она не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас! Но не надо закрывать от общества.

Футболистам за тот денек в столице грозит до пяти лет лишения свободы. Сами спортсмены надеются, что наказание будет гораздо мягче.

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