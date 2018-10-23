17-летняя спортсменка впала в кому, сдавая нормы ГТО

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-23T16:31:59+03:00

Спортсменка во время сдачи норм ГТО впала в кому Фото: Влад КОМЯКОВ

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В Санкт-Петербурге 17-летняя спортсменка во время сдачи норм ГТО впала в кому. До сих пор школьница находится в отделении реанимации Детской больницы №5. Эту информацию «КП-Петербург» подтвердили медики.

Инцидент со школьницей произошел накануне, 22 октября. 17-летняя спортсменка пришла в спортцентр на улице Железнодорожной, чтобы получить заветный значок «Готов к труду и обороне». Причем, сама девочка ранее активно занималась спортом и регулярно испытывала физические нагрузки. Однако вчера около часа дня что-то пошло не так. Во время бега (обязательный элемент для сдачи нормы) школьнице стало плохо. Девочка впала в кому, а затем наступила клиническая смерть.

Откачали бегунью своими силами. Непосредственно тренер, который и принимал нормы ГТО Антон Валерьевич, также оказывал помощь пострадавшей. Ближе к трем часам дня школьница оказалась в больнице. Прибывшие на место ЧП медики констатировали клиническую смерть.

- Да, мы откачивали ее, помогали, - рассказал тренер, принимающий нормы ГТО.

Известно, что девочка – подающая надежды спортсменка.