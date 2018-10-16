2018-10-16T08:36:35+03:00
Общество

Из-за наплыва посетителей вход в Екатерининский парк сделают бесплатным раньше срока

Дирекция Государственного музея-заповедника «Царское село» решила перейти на зимний режим работы
Петр КИБЕР
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Из-за наплыва посетителей вход в Екатерининский парк сделают бесплатным раньше срока. Фото: vk.com/tsarskoye_selo_museumИз-за наплыва посетителей вход в Екатерининский парк сделают бесплатным раньше срока. Фото: vk.com/tsarskoye_selo_museum
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Теплая октябрьская погода, которая подарила петербуржцам солнечное «бабье лето» дала неожиданный эффект. Горожане, обрадовавшись погожим денькам, массово поехали в пригороды гулять по паркам. Из-за этого на входах у касс собрались большие «пробки». Чтобы такого не произошло, в Екатерининском парке Пушкина приняли решение сделать вход свободным.

- Музей принял решение установить бесплатный вход в Екатерининский парк раньше запланированного: с 20 октября, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Царское село».

Перейти на зимний режим работы, когда входная плата отменяется, дирекцию парка подтолкнул небывалый наплыв посетителей.

- За субботу и воскресенье (13 и 14 октября) его посетили 39,2 тысячи человек. Для сравнения: год назад гостей было почти вдвое меньше - 24,3 тысячи человек.

При этом в ГМЗ недоумевают, почему петербуржцы забывают про два соседних парка – Александровский и Баболовский, которые также входят в состав музея-заповедника.

В Баболовском парке тоже очень красиво. Фото: vk.com/tsarskoye_selo_museum

В Баболовском парке тоже очень красиво. Фото: vk.com/tsarskoye_selo_museum

В «Царском селе» отмечают, что в последние годы эти парки привели в порядок, здесь замечательная природа – золотистые дубы и ярко-красные клены. В Александровском парке открыты после реставрации неоготические павильоны «Арсенал» и «Шапель». Здесь также красиво, как в Екатерининском, а вход бесплатный круглый год.

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