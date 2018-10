Супердискотека 90-х в СКК: Руки ВВерх, Вирус, Отпетые мошенники, На-На и другие

12 Окт. 16:30 2018-10-16T11:30:24+03:00

Этой осенью Радио Рекорд раскрутит петербургский СКК на все 360 градусов. По многочисленным заявкам на наш пейджер, мы поставим сцену в центре арены, чтобы у вас было больше места для танцев, а артисты стали ближе независимо от того, в какой части арены вы находитесь!

Каждый год Супердискотека 90-х меняет тему: в этот раз нас ждет противостояние — мальчики против девочек или «М vs Ж» так знакомое нам еще с первых классов школы.

В него окажутся втянуты абсолютно все зрители! Вкладыши или резиночка, Шварц или Орейро, Playboy или Cool Girl — все решится в 20 октября в СКК.

Судить схватку будут Оля Лаки (Вирус) и DJ ЦветкоFF.

Но главное остается неизменным: атмосфера отвязных, музыкальных и таких наших 90-х!

Интерактивные зоны в фойе, рейв-танцпол «Колбасный цехъ», ностальгические видеоролики, бешеная энергетика в зале и песни, которые мы исполним всей ареной!

Впервые на Супердискотеке 90-х выступит фронт-вумен главного girls-бэнда всех времен — Spice Girls — самая спортивная из «перчинок» - Melanie C!

С нами также в этот вечер: Руки ВВерх, Jenny Berggren from Ace of Base, Anita from 2 Unlimited, Yann Destal from Modjo, DJ Aligator, 666, Певица Света, Оксана Почепа АКУЛА, Группа ВИРУС, Отпетые Мошенники, группа На-На, группа Русский Размер, Дискотека Авария, Оксана Ковалевская KRASKI, ППК, Карина Кокс ex.Сливки, Татьяна Буланова, DJ ЦветкоFF.

Парни, готовьте малиновые пиджаки и барсетки! Девчонки, ставьте челки и доставайте лосины!

Супердискотека 90-х Радио Рекорд

20 октября, 19:00

Петербургский СКК

Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 8

12+

ВИДЫ БИЛЕТОВ:

ОКТЯБРЯТСКИЙ ТАНЦПОЛ – главная арена легендарного Петербургского СКК и доступ на танцпол «Колбасный Цех».

ТРИБУНА ПИОНЕРОВ — большая трибуна напротив главной сцены, доступ на танцпол «Колбасный Цех», отдельный вход.

Внимание! Зрители с трибуны не смогут выйти на танцпол главной арены.

КОМСОМОЛЬСКИЙ - отдельный вход, гардероб, посвящение в комсомольцы, награды ВЛКСМ, welcome drink, спецбуфет на танцплощадке, подиум прямо перед сценой с выходом на танцпол. Вход через Блок №10. Отдельная курилка и туалеты.

ЛОЖА ПОЛИТБЮРО – комфортабельные диваны для 4-6 человек на специальном подиуме прямо напротив сцены, спец. обслуживание как в образцовых столовых ЦК, спец. паек и вход только для членов Политбюро. Вход через Блок №10