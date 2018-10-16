В Северной столице от гриппа привилось более миллиона человек

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-16T11:40:09+03:00

Бесплатно пройти вакцинацию можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах у станций метро

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В Петербурге хозяйничает бабье лето, а значит, самое время наслаждаться золотыми днями октября, солнцем и листопадом. Но не стоит забывать, что вместе с осенью пришла и пора позаботиться о своем здоровье перед периодом холодов и эпидемий. Уже в начале сентября петербуржцам начали делать прививки от гриппа. И за это время бесплатную вакцину получили уже больше миллиона горожан. Всего привить за счет государства в этом году рассчитывают больше 2 370 000 петербуржцев.

– Грипп – опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмоний, осложнений со стороны сердечно - сосудистой системы, обострению хронических заболеваний. Поэтому вовремя сделанная прививка убережет взрослых и детей от тяжелых последствий гриппа, – объясняют в Комитете по здравоохранению.

Как и всегда, привиться жители Северной столицы могут в детских и взрослых поликлиниках по месту жительства, а также по месту работы и учебы. Кстати, если защититься от гриппа хочет весь коллектив в учреждении, то руководителю нужно обратиться в территориальную поликлинику и пригласить специалистов. Кроме этого, в Петербурге работают мобильные пункты вакцинации у станций метро. Во всех районах города на специальных машинах уже почти полтора месяца дежурят медработники, готовые бесплатно сделать прививку петербуржцам.

– Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, – отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Горожанам также напоминают, что не нужно опасаться последствий вакцинации. Она безопасна и весь год защитит от актуальных штаммов вируса гриппа. Однако, конечно, не стоит делать прививку в том случае, если вы переносите болезнь в острой фазе.

КСТАТИ

Только за позапрошлую неделю с признаками ОРВИ, схожими с симптомами гриппа, к врачам в городе обратилось около 45 тысяч петербуржцев. В преддверии зимних эпидемий важно не только позаботиться о вакцинации, но и о «неспецифических» средствах защиты в общественных местах. Так, с 8 по 12 октября в Петербурге прошла Неделя профилактики гриппа и ОРВИ, в рамках которой горожанам у станций метро раздавали медицинские маски.