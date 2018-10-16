АО «Ростерминалуголь» поддерживает Кургальский заказник

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-16T12:30:49+03:00

Цвета новых знаков не сливаются с лесом, поэтому водители наверняка обратят на них внимание. Фото: Александр ГЛУЗ

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ВЫЖЖЕННАЯ ПУСТЫНЯ ИЛИ КУСОЧЕК ПРИРОДЫ

- Мусор - это настоящий бич заказника. К сожалению, не все убирают за собой и увозят отходы, - рассказывал ведущий инспектор Кургальского заказника Евгений Белик.

Теплым осенним днем он показывал свои владения журналистам и специалистам «Ростерминалугля». Мы шли по извилистым лесным тропинкам мимо многолетних мхов, среди которых то и дело заманчиво мелькали крепенькие грибы. Их аромат доносился до дорожки, заражая знакомым каждому петербуржцу грибным азартом.

- Запрещено рубить лес, охотиться, заезжать на автомобиле… Поверх дюн такой хрупкий плодородный слой, что одна буксовка - и восстанавливаться он будет лет пятнадцать, - продолжил Евгений Станиславович.

Нервно посматривая под ноги, лишь бы ничего не испортить, я поднялся на дюну и оказался на пляже. Чистейший песок золотисто-желтого цвета, колосья осенних трав, Финский залив - в общем, идиллия. А главное - фантастически чисто.

Как выяснилось, в конце августа волонтеры Союза молодежи порта Усть-Луга провели акцию «Чистый берег». Третий год подряд они убирают за отдыхающими. Кстати говоря, сотрудники «Ростерминалугля» уже традиционно участвуют в субботнике целыми семьями. За несколько часов неравнодушные добровольцы собрали более ста мешков мусора.

- Я здесь пять лет работаю. За это время мы убрали 300 кубов мусора и ликвидировали 40 свалок, - подчеркнул инспектор. - Мы не можем оставить нашим детям и внукам выжженную пустыню и горы мусора. Наша задача - сохранить для них живую природу.

За пять лет работы в заказнике Евгений Белик ликвидировал 40 свалок.Фото: Александр ГЛУЗ

В АО «Ростерминалуголь» уверены: решать экологические проблемы нужно, но еще лучше - предотвратить их появление. Именно поэтому в компании решили установить информационные щиты в самых популярных туристических местах заказника. Большие бело-синие прямоугольники сразу бросаются в глаза проезжающим автомобилистам. На них - факты о заказнике и о том, что в нем делать не стоит.

- Нельзя оставаться равнодушными к природе. Она формируется тысячелетиями. Мы же здесь гости, поэтому должны стараться сохранить ее. Ведь это наше будущее, - отмечают представители АО «Ростерминалуголь». - Мы должны не только ставить знаки и убирать мусор, но и информировать людей, что, кроме архитектурных памятников, у нас есть и природные. Они сегодня наиболее уязвимы…

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Кургальский заказник - уникальная природная зона в 45 километрах северо-западнее Кингисеппа. Здесь растет 750 видов растений, обитают 250 видов птиц, а также многочисленные млекопитающие, амфибии, рептилии, мхи, лишайники, грибы и беспозвоночные. 11 из них внесены в Красную книгу Российской Федерации, а 111 - Ленобласти. Более того, многие виды входят в международные красные книги Всемирного союза охраны природы и Балтийского региона. Вот, например, озеро Липовское - единственное соленое в Ленобласти.

ФАКТЫ

Один из ключевых приоритетов АО «Ростерминалуголь» - ответственное отношение к экологии. На предприятии действует разработанная по инициативе ООО «Управляющая портовая компания» долгосрочная программа повышения экологической безопасности, на которую в ближайшие годы стивидорное предприятие планирует направить более 1,3 миллиарда рублей. А в 2017 году, который стал Годом экологии в России, АО «Ростерминалуголь» запустило экологический марафон. В его рамках предприятие спонсирует научные исследования и экспедиции, без которых балтийская кольчатая нерпа - животное, занесенное в Красную книгу, - будет обречена на гибель.

НАША СПРАВКА

АО «Ростерминалуголь» - современный угольный терминал, построенный с применением новейших технологий и ведущий перевалку с использованием специализированного высокотехнологичного оборудования. Входит в состав угольного портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания».

АО «Ростерминалуголь» прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента предприятия требованиям международных стандартов: ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», область сертификации - «Перевалка грузов в морском порту» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности», при сертификации по которому учтены требования нового международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». Наличие сертифицированной системы повышает рейтинг компании в глазах российских и иностранных партнеров и инвесторов, дает возможность расширять рынки сбыта продукции.