2018-10-16T13:57:08+03:00
Общество

К концу года на остановках Петербурга появятся новые табло

Электронные устройства и плакаты помогут сориентироваться в наземном транспорте города
Полина ЖУКОВА
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Электронные табло появятся на остановках автобусов, троллейбусов и трамваев в центре города.Электронные табло появятся на остановках автобусов, троллейбусов и трамваев в центре города.Фото: Тимур ХАНОВ
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Новой системой навигации скоро смогут похвастаться остановки общественного транспорта Северной столицы. Уже до конца этого года на них должны появиться информационные стенды. Несколько тысяч таких полезных плакатов на остановках по всему городу помогут сориентироваться в наземных маршрутах жителям и гостям Петербурга.

– На них будут указаны расписание, стоимость проезда, схемы маршрутов, которые проходят через конкретную остановку. Будут учитываться и автобусы, и троллейбусы, и трамваи, то есть весь наземный социальный транспорт, – рассказала «КП-Санкт-Петербург» сотрудник пресс-службы СПб ГКУ «Организатор перевозок» Яна Ростовцева.

Вся эта информация будет написана на плакате формата А1, то есть размером около 84 на 59 сантиметров. Их установят в специальные держатели, которые разместят внутри остановочных павильонов.

Стенды с информацией о маршрутах наземного транспорта через конкретную остановку появятся в Петербурге до конца 2018 года. Фото: orgp.spb.ru.

Стенды с информацией о маршрутах наземного транспорта через конкретную остановку появятся в Петербурге до конца 2018 года. Фото: orgp.spb.ru.

Информационные стенды будут не единственными «помощниками» на остановках города. Вернутся в Северную столицу и так называемые «умные табло», которые демонтировали летом. Тогда с компаниями, поставляющими устройства, город не стал продлевать контракт на их использование. При этом табло за все время их работы обслуживали сами компании. Теперь же оборудование планируют купить и отдать в ведение СПб ГКУ «Организатор перевозок».

– Сейчас проводится конкурс на установку информационных табло, которые будут находиться по 105 адресам. Как и ранее, на них будет информация о времени прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая на остановку, тип транспорта и номер маршрута. Будут отображаться также время и дата, – отметила Яна Ростовцева.

Но 105 таких электронных устройств будут на остановках не по всему городу, а в исторической его части – в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах. Установить их обещают уже к 1 декабря. Успеют ли к этому же времени справиться с информационными плакатами, пока неизвестно. Однако появиться на остановках общественного транспорта они тоже должны до Нового года.

КСТАТИ

Судя по информации на сайте госзакупок, конкурс на часть стендов уже завершен: подрядчик изготовит, доставит и установит их за 5,8 миллионов рублей. На другую часть стендов заказчик готов потратить 13,3 миллиона рублей. А за монтаж и ввод в эксплуатацию электронных табло – 28,3 миллионов рублей.

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