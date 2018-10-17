2018-10-17T09:49:15+03:00
Общество

Новые услуги «Ростелекома» изменят бизнес

Цифровые решения компании помогут предпринимателям снизить издержки и затраты, повысив при этом эффективность бизнес-процессов, поток клиентов и, конечно же, прибыль
Любовь Холопова
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский представил обновленный бренд компании и новое видение стратегии бизнеса. Фото компании "Ростелеком".Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский представил обновленный бренд компании и новое видение стратегии бизнеса. Фото компании "Ростелеком".
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Когда-то компания «Ростелеком» воспринималась исключительно как поставщик услуг связи и Интернета. Сейчас приоритеты телекоммуникационного гиганта изменились: теперь «Рос- телеком» предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства. Внутри компании создаются центры компетенций и продуктовые офисы по новым направлениям: биометрия, кибербезопасность, Интернет вещей, «умный дом», онлайн-образование. Однако это не цифровизация ради цифровизации.

- Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее, - говорит президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

- Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений. Теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент, как частный, так и корпоративный, найдет подходящее для себя решение.

Руководители компаний могли протестировать новые продукты компании на интерактивных стендах. Фото компании "Ростелеком".

Руководители компаний могли протестировать новые продукты компании на интерактивных стендах. Фото компании "Ростелеком".

НОВИНКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

«Ростелеком» представил несколько новых сервисов и тарифов для разных сегментов бизнеса. В Петербурге с новыми решениями познакомилось (и протестировало их) более 600 представителей крупных организаций и органов власти.

Одна из самых актуальных услуг - защита от киберугроз. «Ростелеком» предлагает своим клиентам продукты, которые помогут обеспечить бесперебойную и стабильную работу бизнеса даже при сильных атаках.

- Мы готовы предложить комплексные услуги по обеспечению информационной безопасности и взять на себя весь IT-сервис компании, - говорит вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

- Наши центры по безопасности работают круглосуточно, отслеживают ситуацию не только в стране, но и в мире. Мы видим, как зарождаются и развиваются кибератаки, и знаем, как с ними бороться. Еще один сервис - «облачное» видеонаблюдение. С его помощью можно контролировать качество сервиса, присутствие сотрудников на рабочем месте. Система также может распознавать лица и фиксировать уникальных посетителей, строить тепловые карты, анализ которых поможет выявить самые популярные места в поле зрения камеры. Архивы видеозаписей хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома», поэтому затраты на инфраструктуру минимальны.

Новые цифровые сервисы «Ростелекома» сделают жизнь проще и безопаснее. Фото компании "Ростелеком".

Новые цифровые сервисы «Ростелекома» сделают жизнь проще и безопаснее. Фото компании "Ростелеком".

Или, например, «Виртуальная АТС». Подключив эту услугу, руководителю компании не нужно тратить деньги на дорогостоящее оборудование: сервис «облачный». На звонки клиентов отвечает голосовое меню, которое предлагает соединить клиента с требуемым отделом или специалистом. В результате - экономия на обслуживании и секретаре. А линия всегда остается свободна, что позволяет принять все входящие вызовы. «Виртуальная АТС» может распределять вызовы, организовывать кол-центры и «горячие линии», вести статистику и мониторинг звонков, записывать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Эти и многие другие услуги позволяют предпринимателям оптимизировать расходы на IT, благодаря чему клиенты «Ростелекома» могут сфокусироваться на развитии своего бизнеса.

- Мы предвосхищаем желания клиентов и учитываем их потребности во всех сферах деятельности. Технологические решения «Ростелекома» помогут сделать бизнес эффективнее, а жизнь - комфортнее и безопаснее, - сказал первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко. - Наша новая линейка тарифов и сервисов позволяет собрать пакет услуг, как пазл, - под нужды конкретной компании.

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