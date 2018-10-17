Новые услуги «Ростелекома» изменят бизнес

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Когда-то компания «Ростелеком» воспринималась исключительно как поставщик услуг связи и Интернета. Сейчас приоритеты телекоммуникационного гиганта изменились: теперь «Рос- телеком» предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства. Внутри компании создаются центры компетенций и продуктовые офисы по новым направлениям: биометрия, кибербезопасность, Интернет вещей, «умный дом», онлайн-образование. Однако это не цифровизация ради цифровизации.

- Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее, - говорит президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

- Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений. Теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент, как частный, так и корпоративный, найдет подходящее для себя решение.

Руководители компаний могли протестировать новые продукты компании на интерактивных стендах. Фото компании "Ростелеком".

НОВИНКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

«Ростелеком» представил несколько новых сервисов и тарифов для разных сегментов бизнеса. В Петербурге с новыми решениями познакомилось (и протестировало их) более 600 представителей крупных организаций и органов власти.

Одна из самых актуальных услуг - защита от киберугроз. «Ростелеком» предлагает своим клиентам продукты, которые помогут обеспечить бесперебойную и стабильную работу бизнеса даже при сильных атаках.

- Мы готовы предложить комплексные услуги по обеспечению информационной безопасности и взять на себя весь IT-сервис компании, - говорит вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

- Наши центры по безопасности работают круглосуточно, отслеживают ситуацию не только в стране, но и в мире. Мы видим, как зарождаются и развиваются кибератаки, и знаем, как с ними бороться. Еще один сервис - «облачное» видеонаблюдение. С его помощью можно контролировать качество сервиса, присутствие сотрудников на рабочем месте. Система также может распознавать лица и фиксировать уникальных посетителей, строить тепловые карты, анализ которых поможет выявить самые популярные места в поле зрения камеры. Архивы видеозаписей хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома», поэтому затраты на инфраструктуру минимальны.

Новые цифровые сервисы «Ростелекома» сделают жизнь проще и безопаснее. Фото компании "Ростелеком".

Или, например, «Виртуальная АТС». Подключив эту услугу, руководителю компании не нужно тратить деньги на дорогостоящее оборудование: сервис «облачный». На звонки клиентов отвечает голосовое меню, которое предлагает соединить клиента с требуемым отделом или специалистом. В результате - экономия на обслуживании и секретаре. А линия всегда остается свободна, что позволяет принять все входящие вызовы. «Виртуальная АТС» может распределять вызовы, организовывать кол-центры и «горячие линии», вести статистику и мониторинг звонков, записывать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Эти и многие другие услуги позволяют предпринимателям оптимизировать расходы на IT, благодаря чему клиенты «Ростелекома» могут сфокусироваться на развитии своего бизнеса.

- Мы предвосхищаем желания клиентов и учитываем их потребности во всех сферах деятельности. Технологические решения «Ростелекома» помогут сделать бизнес эффективнее, а жизнь - комфортнее и безопаснее, - сказал первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко. - Наша новая линейка тарифов и сервисов позволяет собрать пакет услуг, как пазл, - под нужды конкретной компании.

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