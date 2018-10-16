Виталий Милонов предложил назвать улицу Петербурга в честь Вадима Тюльпанова

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-16T18:31:24+03:00

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КАРТИНА ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. Милонов рассказал, почему в Петербурге должна появиться улица в честь Тюльпанова 00:00 00:00

Виталий Милонов представил миру свою новую идею. Депутат Госдумы считает, что одной из улиц Северной столицы нужно присвоить имя Вадима Тюльпанова – бывшего спикера петербургского ЗакСобрания. По мнению парламентария, в городе не хватает топонимов в честь выдающихся людей.

– У нас куча дурацких названий в Петербурге – Большевиков, Передовиков, язык сломаешь. Кто такой передовик? Никто не знает, но в честь него названа улица, – поделился в эфире Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Виталий Милонов. – А Тюльпанов был крутой чувак, он был отличный парламентарий, народный. Пел песни, романсы так, что закачаешься. Он был с одной стороны моряком, а с другой стороны – абсолютно культурным петербуржцем. Это был настоящий петербургский спикер. И он положил конец противостоянию законодательной и исполнительной власти в городе в свое время.

Депутат Госдумы уже направил свое предложение временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга. Реакция Александра Беглова, правда, пока неизвестна. Ответа Виталий Милонов еще не получил.

– Я думаю, что он тоже очень уважает нашего Вадима Альбертовича. Надеюсь, что какой-то ответ будет, – добавил депутат Госдумы.

Отметим, что в Петербурге действует мораторий на присвоение улицам имен людей, с момента смерти которых еще не прошло двадцати лет.

Однако Виталий Милонов уже продумал, где конкретно может находиться улица имени Тюльпанова. Парламентарий считает, что лучшее место для нее – в Кировском районе Петербурга, где родился и жил экс-спикер ЗакСа.

– Я нашел безымянную улицу. Рядом с улицей Танкиста Хрустицкого есть такая. Там как раз Тюльпанов и жил, и школа его, и округ его. Люди его там помнят, – отметил Милонов.

Напомним, что Вадим Тюльпанов погиб в апреле 2017 года в возрасте 52 лет. Он потерял сознание во время сердечного приступа, и от падения получил смертельную травму основания черепа. В последние годы жизни экс-спикер петербургского ЗакСа представлял в Москве Ненецкий автономный округ как сенатор.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей ЕРОФЕЕВ, краевед, член Топонимической комиссии Петербурга:

- Насколько мне известно, есть предложение школе, где учился Тюльпанов, присвоить его имя. У них там то ли уголок музейный есть, то ли музей Тюльпанова. Но если для наименования школ не существует моратория, то для улиц существует. И ждать нужно двадцать лет. Этот мораторий двадцатилетний и был сделан, чтобы не принимать скороспелых решений. Особенно относительно политических деятелей.