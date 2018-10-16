СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-16T17:25:48+03:00

В Петербурге открылась выставка «Великий Новгород глазами художников». Свыше семидесяти живописных холстов представлено в выставочном зале фонда «Созидающий мир» на высоте более семидесяти метров над уровнем моря на берегу Финского залива

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ПРОЕКТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ МИР

Все картины - результат творческой экспедиции художников, которую этим летом организовал фонд «Созидающий мир» по Новгородской земле.

Открывая выставку, президент фонда Вячеслав Заренков отметил, что в ней участвуют как живописцы из города на Неве, так и новгородские авторы. Такое сотрудничество позволяет выстроить творческий диалог, который в современном мире приобретает особое значение. Главная цель «Созидающего мира» - сплотить представителей разных городов и стран на основе искусства и культуры; существующей разрозненности противопоставить ценности, основанные на созидании.

В мероприятии приняли участие писатели, художники, представители духовенства России, Беларуси и Кипра. Важность культурного взаимодействия особо подчеркнул прибывший в Петербург митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия.

Художники Юлия Заренкова и Ольга Красноперова. Автор фото Александр Быков.

Экспозиция объединила работы семнадцати мастеров кисти: Евгения Антипова, Веры Ахмедовой, Арсения Багдасаряна, Анастасии Базановой, Льва Дутова, Ксении Заварзовой, Юлии Заренковой, Латифа Казбекова, Ольги Красноперовой, Надежды Николаевой, Аллы Прозоровой, Виктории Саха- ровой, Ивана Тарасюка, Виктора Тихомирова, Ольги Шаюновой и Булата Яманова. По признанию самих художников, пленэр дал возможность увидеть, казалось бы, знакомый Новгород с самых необычных сторон, открыть для себя множество значимых деталей.

Художник Лев Дутов. Автор фото Александр Быков.

ШЕДЕВРЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

Несколько пленэрных дней живописцы посвятили самому Господину Великому Новгороду - именно так в старину называли этот удивительный город, возникший на перекрестке важнейших торговых путей, которые сходились к озеру Ильмень и соединяли центр Новго- родской земли со странами арабского Востока, Средиземноморья и Балтийского региона.

В городе находится одна из самых древних в России крепостей - Новгородский кремль. На его территории возвышается собор Святой Софии, возведенный в первой половине XI века. На протяжении столетий София была духовным центром всей Новгородской земли. Доминантой кремля выступает памятник «Тысячелетие России» - монумент, воздвигнутый в 1862 году в честь тысячелетия российской государственности.

Авторы триптиха «Новгородский кремль» у своей работы. Автор фото Александр Быков.

При новгородском князе Ярославе Мудром был составлен первый на Руси письменный свод законов, известный в истории как Русская Правда.

Помимо законотворческой, князь прославился также строительной деятельностью. По преданию, на территории своей резиденции - Ярославова дворища - он выстроил дворец, превосходящий великолепием все подобные сооружения в Европе. Правда, никаких следов дворца археологам обнаружить не удалось. Но некоторые исследователи предполагают, что сохранившийся Николо-Дворищенский собор ХII века возведен как раз на его месте.

Новгородская легенда связывает основание храма Николы на Дворище с чудесным явлением круглой иконы святого Николая Мирликийского и исцелением от нее князя Мстислава. Новгород славен крупнейшей в мире коллекцией иконописи XI - XIX веков.

Собрание остается наиболее полным в России и за рубежом, несмотря на колоссальные утраты периода Великой Отечественной войны: из четырех тысяч экспонатов отдела древнерусского искусства, вывезенных в Германию, вернулось лишь около трехсот икон.

Здесь находятся такие шедевры, как самая древняя икона Софийского собора «Петр и Павел», одна из наиболее ранних в России подписных икон «Никола Липный» мастера Алексы Петрова, блестящие образцы искусства периода расцвета - иконы «Борис и Глеб», «Битва новгородцев с суздальцами» и многие другие. Мощнейшая энергетика этих произведений прорывается к зрителям сквозь прочное музейное стекло.

Вернисаж. Автор фото Александр Быков.

ГОРОД ДОСТОЕВСКОГО

Путешествуя по Новгородской земле, художники побывали в Свято-Юрьевом, Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском и Николо- Вяжищском монастырях, в церкви Спасо-Преображения на Нередице.

Серию этюдов живописцы создали в Старой Руссе. Этот город с многовековой историей не имеет точной даты основания. Письменно название поселения впервые упоминается в берестяной грамоте XI века.

Старую Руссу не обошли стороной события войны 1812 года, двух революций и Гражданской войны. Но особые испытания пришлись на годы Великой Отечественной войны. Город был разрушен полностью.

К счастью, в Старой Руссе сохранился один из древнейших в Новгородской области Спасо-Преображенский монастырь XII века. А с пешеходного Живого моста через реку Полисть открывается одна из лучших городских панорам на величественный Воскресенский собор.

В Старой Руссе восемь летних сезонов провел Федор Михайлович Достоевский. Отсюда вышли в свет его «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения. Старорусский дом писателя - единственная недвижимость Достоевского, всю жизнь испытывавшего финансовые трудности, - сохранился до наших дней. Сейчас в нем располагается Дом-музей Достоевского с интерьерами, воссозданными из предметов второй половины XIX века. Притом несколько вещей из обстановки, по мнению музейщиков, все же могли на самом деле принадлежать семье писателя. А в шестидесяти километрах от этого города, в деревне Семеново Старорусского уезда, в 1873 году родился композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов.

Пленэр. Автор фото Александр Быков.

«КОГО ЛЮБЛЮ, ТОГО И ДАРЮ»

Уникальные работы, передающие атмосферу провинциального города XIX века, вышли из-под кисти художников в Валдае. Этот небольшой городок расположен практически на середине автотрассы Москва - Петербург. В древности здесь жил кузнец Валда. По его имени селение и стало называться Валдаем. Во все времена кузнечное дело было в этом месте главным. Ямщикам и путешественникам было удобно, не отдаляясь от дороги, совершать все необходимые дорожные починки.

Валдай известен появлением в его кузницах первых ямских колокольчиков. Родившиеся на середине главной русской дороги, поддужные колокольчики стали символом быстрой езды и дальнего пути.

В начале ХIX века на колокольчиках стали появляться надписи. Кроме имен изготовителей и заказчиков, отливались и так называемые напутствия: «Кого люблю, того и дарю», «Купи, не скупись, езди, веселись», «Дар Валдая». Именно по ним узнавали валдайские изделия. С живописного берега озера Валдай открывается красивейший вид на Иверский Богородицкий Свято- озерский монастырь на Сельвицком острове. Его изображение также можно увидеть на открывшейся выставке.

Автор Наталия БЕРЗИНА.