2018-10-16T17:25:48+03:00
Общество

Великий Новгород глазами художников

В Петербурге открылась выставка «Великий Новгород глазами художников». Свыше семидесяти живописных холстов представлено в выставочном зале фонда «Созидающий мир» на высоте более семидесяти метров над уровнем моря на берегу Финского залива
Поделиться:
Участники проекта "Созидающий мир". Автор фото Александр Быков.Участники проекта "Созидающий мир". Автор фото Александр Быков.
Изменить размер текста:

ПРОЕКТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ МИР

Все картины - результат творческой экспедиции художников, которую этим летом организовал фонд «Созидающий мир» по Новгородской земле.

Открывая выставку, президент фонда Вячеслав Заренков отметил, что в ней участвуют как живописцы из города на Неве, так и новгородские авторы. Такое сотрудничество позволяет выстроить творческий диалог, который в современном мире приобретает особое значение. Главная цель «Созидающего мира» - сплотить представителей разных городов и стран на основе искусства и культуры; существующей разрозненности противопоставить ценности, основанные на созидании.

В мероприятии приняли участие писатели, художники, представители духовенства России, Беларуси и Кипра. Важность культурного взаимодействия особо подчеркнул прибывший в Петербург митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия.

Художники Юлия Заренкова и Ольга Красноперова. Автор фото Александр Быков.

Художники Юлия Заренкова и Ольга Красноперова. Автор фото Александр Быков.

Экспозиция объединила работы семнадцати мастеров кисти: Евгения Антипова, Веры Ахмедовой, Арсения Багдасаряна, Анастасии Базановой, Льва Дутова, Ксении Заварзовой, Юлии Заренковой, Латифа Казбекова, Ольги Красноперовой, Надежды Николаевой, Аллы Прозоровой, Виктории Саха- ровой, Ивана Тарасюка, Виктора Тихомирова, Ольги Шаюновой и Булата Яманова. По признанию самих художников, пленэр дал возможность увидеть, казалось бы, знакомый Новгород с самых необычных сторон, открыть для себя множество значимых деталей.

Художник Лев Дутов. Автор фото Александр Быков.

Художник Лев Дутов. Автор фото Александр Быков.

ШЕДЕВРЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

Несколько пленэрных дней живописцы посвятили самому Господину Великому Новгороду - именно так в старину называли этот удивительный город, возникший на перекрестке важнейших торговых путей, которые сходились к озеру Ильмень и соединяли центр Новго- родской земли со странами арабского Востока, Средиземноморья и Балтийского региона.

В городе находится одна из самых древних в России крепостей - Новгородский кремль. На его территории возвышается собор Святой Софии, возведенный в первой половине XI века. На протяжении столетий София была духовным центром всей Новгородской земли. Доминантой кремля выступает памятник «Тысячелетие России» - монумент, воздвигнутый в 1862 году в честь тысячелетия российской государственности.

Авторы триптиха «Новгородский кремль» у своей работы. Автор фото Александр Быков.

Авторы триптиха «Новгородский кремль» у своей работы. Автор фото Александр Быков.

При новгородском князе Ярославе Мудром был составлен первый на Руси письменный свод законов, известный в истории как Русская Правда.

Помимо законотворческой, князь прославился также строительной деятельностью. По преданию, на территории своей резиденции - Ярославова дворища - он выстроил дворец, превосходящий великолепием все подобные сооружения в Европе. Правда, никаких следов дворца археологам обнаружить не удалось. Но некоторые исследователи предполагают, что сохранившийся Николо-Дворищенский собор ХII века возведен как раз на его месте.

Новгородская легенда связывает основание храма Николы на Дворище с чудесным явлением круглой иконы святого Николая Мирликийского и исцелением от нее князя Мстислава. Новгород славен крупнейшей в мире коллекцией иконописи XI - XIX веков.

Собрание остается наиболее полным в России и за рубежом, несмотря на колоссальные утраты периода Великой Отечественной войны: из четырех тысяч экспонатов отдела древнерусского искусства, вывезенных в Германию, вернулось лишь около трехсот икон.

Здесь находятся такие шедевры, как самая древняя икона Софийского собора «Петр и Павел», одна из наиболее ранних в России подписных икон «Никола Липный» мастера Алексы Петрова, блестящие образцы искусства периода расцвета - иконы «Борис и Глеб», «Битва новгородцев с суздальцами» и многие другие. Мощнейшая энергетика этих произведений прорывается к зрителям сквозь прочное музейное стекло.

Вернисаж. Автор фото Александр Быков.

Вернисаж. Автор фото Александр Быков.

ГОРОД ДОСТОЕВСКОГО

Путешествуя по Новгородской земле, художники побывали в Свято-Юрьевом, Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском и Николо- Вяжищском монастырях, в церкви Спасо-Преображения на Нередице.

Серию этюдов живописцы создали в Старой Руссе. Этот город с многовековой историей не имеет точной даты основания. Письменно название поселения впервые упоминается в берестяной грамоте XI века.

Старую Руссу не обошли стороной события войны 1812 года, двух революций и Гражданской войны. Но особые испытания пришлись на годы Великой Отечественной войны. Город был разрушен полностью.

К счастью, в Старой Руссе сохранился один из древнейших в Новгородской области Спасо-Преображенский монастырь XII века. А с пешеходного Живого моста через реку Полисть открывается одна из лучших городских панорам на величественный Воскресенский собор.

В Старой Руссе восемь летних сезонов провел Федор Михайлович Достоевский. Отсюда вышли в свет его «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения. Старорусский дом писателя - единственная недвижимость Достоевского, всю жизнь испытывавшего финансовые трудности, - сохранился до наших дней. Сейчас в нем располагается Дом-музей Достоевского с интерьерами, воссозданными из предметов второй половины XIX века. Притом несколько вещей из обстановки, по мнению музейщиков, все же могли на самом деле принадлежать семье писателя. А в шестидесяти километрах от этого города, в деревне Семеново Старорусского уезда, в 1873 году родился композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов.

Пленэр. Автор фото Александр Быков.

Пленэр. Автор фото Александр Быков.

«КОГО ЛЮБЛЮ, ТОГО И ДАРЮ»

Уникальные работы, передающие атмосферу провинциального города XIX века, вышли из-под кисти художников в Валдае. Этот небольшой городок расположен практически на середине автотрассы Москва - Петербург. В древности здесь жил кузнец Валда. По его имени селение и стало называться Валдаем. Во все времена кузнечное дело было в этом месте главным. Ямщикам и путешественникам было удобно, не отдаляясь от дороги, совершать все необходимые дорожные починки.

Валдай известен появлением в его кузницах первых ямских колокольчиков. Родившиеся на середине главной русской дороги, поддужные колокольчики стали символом быстрой езды и дальнего пути.

В начале ХIX века на колокольчиках стали появляться надписи. Кроме имен изготовителей и заказчиков, отливались и так называемые напутствия: «Кого люблю, того и дарю», «Купи, не скупись, езди, веселись», «Дар Валдая». Именно по ним узнавали валдайские изделия. С живописного берега озера Валдай открывается красивейший вид на Иверский Богородицкий Свято- озерский монастырь на Сельвицком острове. Его изображение также можно увидеть на открывшейся выставке.

Автор Наталия БЕРЗИНА.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Водителя автобуса, прокатившего пассажиров по тротуару, оштрафовали
Хоккейное "Динамо" сменило главного тренера
Есть рекорд: Павловский парк в выходные посетили 56 тысяч человек
А почему? В метро рассказали о перепадах высот на "Площади Восстания"
На набережной реки Фонтанки доделали велодорожки
В Кировском районе откроют памятный знак защитникам Ленинграда
Ушла из жизни директор коллектива Billy’s Band Алла Резникова
Артем Дзюба пожаловался на "фейковую" жену
Одного из школьников, отравившихся ртутью, родители отказались оставлять в больнице
Милонов предложил назвать улицу в Петербурге именем бывшего спикера ЗакСа Тюльпанова
ГИБДД начала проверку после езды автобуса по тротуару в Ломоносове
Гендиректор фирмы-владельца бренда Redmond получила год колонии за неуплату налогов на два миллиарда рублей
В Петербурге на два дня из-за ремонта закроют вестибюль метро «Площадь Восстания-1»
Под Петербургом рейсовый автобус ехал по тротуару и там же высаживал пассажиров