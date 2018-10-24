2018-10-24T13:58:45+03:00
Общество

Пьем из-за климата или традиций: почему Петербург вошел в ТОП-20 алко-городов

Рейтинг составили исходя из опроса случайных прохожих
Елена БЕЗГОДОВА
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Маркетологи России составили очередной рейтинг пьющих городов нашей страны.Маркетологи России составили очередной рейтинг пьющих городов нашей страны.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Маркетологи России составили очередной рейтинг пьющих городов нашей страны. Санкт-Петербург оказался на 11 месте, причем туда его определили сами петербуржцы.

Исследованием занималось агентство ZOOM MARKET. Оно опросило более трех тысяч респондентов в октябре 2018 года, задав три простых вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Лидерами антирейтинга стали жители Саратова, Ханты-Мансийска и Перми. Северная столица оказалась на 11 строчке, оставив позади Москву, Тюмень и Екатеринбург.

- Такие рейтинги проводятся регулярно и уже не первый год мы в них попадаем, - рассказал «КП-Петербург» врач-нарколог Игорь Лазарев.- Почему петербуржцы пьют? Здесь много факторов. Один из них климатический. Биологические ритмы, нестабильность светового дня и ночи - все это вызывает депрессии. А наши пациенты любят самолечение, и лечатся алкоголем. Кроме того, Петербург еще и лидер по количеству психиатрических заболеваний.

Специалист отмечает: в Петербурге соединяются разные культурные пласты и большое количество приезжих. Это тоже влияет на составление рейтинга.

- на самом деле истинной картины и число больных алкоголизмом мы не знаем – обращаются к врачам единицы, предпочитая бороться с недугом в частных, анонимных клиниках. Но в целом, больше всего любителей выпить встречается среди мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, - резюмирует нарколог.

КОМПЕТЕНТНО

Историк Ирина Измайлова

- Санкт-Петербург часто пытаются сделать то криминальной, то алкогольной столицей. Пьют во всех городах. И в 18, 19, 20 веке в Петербурге, как и везде, были кабаки, питейные заведения, продавали вино. Но в лидерах по распитию мы не были никогда. Ксттаи, из государя Петра Первого тоже хотели сделать запойного пьяницу, учитывая тот факт, что выпить он любил и этого не скрывал. Но, конечно, алкоголиком он не был – не смог бы создать такую сильную державу.

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