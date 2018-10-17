На заводе «Нева» началось первое производство полного цикла препарата от диабета

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-17T11:28:45+03:00

До конца года выпустят более пятисот тысяч упаковок препарата

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15 октября на заводе «Новартис Нева» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская») состоялся запуск первого производства лекарственного препарата полного цикла (от изготовления готовой лекарственной формы до выпуска препарата на российский рынок). Препарат предназначен для терапии сахарного диабета 2 типа. Он стал первым продуктом компании, полностью локализованным в России.

В церемонии запуска приняли участие: председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга М. С. Мейксин, профессор А.С. Аметов, заслуженный деятель науки, д.м.н, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, В.И. Власов, президент группы компаний «Новартис» в России, региональный директор «Новартис» по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ, и другие представители руководства группы компаний «Новартис» в России.

Подготовка к запуску производства полного цикла началась еще в 2016 году, процесс регистрации стартовал в июле 2017 года, а в апреле 2018 года было получено одобрение Министерства Здравоохранения РФ на выпуск продукции.

- За последние несколько лет совместными усилиями инвесторов и Правительства Санкт-Петербурга создан современный мощный фармацевтический кластер. Благодаря Вашей работе вклад отрасли в экономику города будет, безусловно, расти, - отметил Максим Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и инвестициям Санкт-Петербурга. - Российский завод «Новартис» является площадкой для внедрения передовых фармацевтических технологий в стране, в том числе в социально значимых терапевтических областях, а также способствует увеличению объема исследований для создания новых препаратов. Запуск производства полного цикла — это существенный вклад не только в экономику Санкт-Петербурга, но и в социальную сферу, обеспечение здоровья и благополучия петербуржцев.

В церемонии принял участие председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга М. Мейксин. Фото предоставлено РА КРОС.

«Проект компании нацелен на поддержку реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 гг., разработанной для создания в Российской Федерации фармацевтической промышленности мирового уровня, локализацию производства и импортозамещение. От имени Министерства экономического развития Российской Федерации поздравляю команду «Новартис» с запуском производства полного цикла и желаю дальнейшей продуктивной работы, успеха и процветания», сказано в приветственном письме заместителя министра экономического развития РФ Вадима Живулина, которое зачитала на церемонии генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург»» Тамара Рондалева.

До конца 2018 года на заводе будет произведено более 500 тысяч упаковок препарата.

Сахарный диабет – важная социально-медицинская проблема, которая может привести к инвалидности и даже смерти. В России, как и во всех странах мира, в последние годы отмечается рост распространенности сахарного диабета 2 типа.

«Согласно официальной статистике, число пациентов с сахарным диабетом 2 типа в России составляет 4,15 миллионов, в реальности их количество в несколько раз больше. Сахарный диабет – это прогрессирующее заболевание с ранним развитием осложнений, которые регистрируются уже в момент постановки диагноза. Хронический характер заболевания обуславливает необходимость непрерывного лечения, в успехе чего немаловажное значение приобретает приверженность пациентов назначенной терапии. В этом ключе доступность препаратов для эффективного контроля гликемии играет важнейшую рольпрепараты, усиливающие инкретиновый эффект, могут стать важным терапевтическим средством в управлении диабетом», – считает заслуженный деятель науки, д.м.н, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ проф. Александр Аметов.