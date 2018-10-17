СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-17T14:24:29+03:00

Петербургские депутаты запретили подросткам ходить в кальянные, делать ставки и ночами гулять по кладбищам. Фото: Юлия ЦВЕТКОВА

Соответствующие поправки в городской закон о «развитии несовершеннолетних» приняли в окончательном, третьем чтении

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Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняли поправки в городской закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних». Согласно последним правкам, теперь подростки не смогут ходить в кальянные, делать ставки в букмекерских конторах, гулять по ночам в опасных местах, в том числе на кладбищах и так далее. Свою инициативу в интервью «КП-Петербург» прокомментировал депутат Александр Тетердинко.

- Ранняя редакция не учитывала всех мест, где несовершеннолетним опасно или нецелесообразно находиться. Это кальянные, там, где курят вейпы (жидкости и смеси – прим.ред.). Ночью детям нечего делать на чердаках, в подвалах, на теплотрассах и так далее, - заявил парламентарий.

В перечень вошли также мероприятия эротического и сексуального характера, а также места, где подобные зрелища могут рекламировать.

Принятым законом депутаты дали правовой механизм для полиции, которая не могла реагировать на экстремальные прогулки подростков. По этой причине отсутствовала и статистика таких правонарушений.

- Дети из неблагополучных семей, да и другие несовершеннолетние часто попадают в неприятные истории, но сколько – точно неизвестно, так как полиция не занималась этим вопросом. Теперь мы дали органам закон для работы, - подчеркнул Александр Тетердинко.

Стоит сказать, что предварительно законопроект уже был одобрен бывшим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и прошел слушания экспертной комиссии, в которую входят представители правоохранительных органов, специалисты по делам несовершеннолетних и комитетов Смольного.

Теперь документ должен подписать Александр Беглов. Если это произойдет, то за нашкодивших подростков придется отвечать родителям. Закон предусматривает штраф до 3 тысяч рублей.

Экспертное мнение:

Своими мыслями по поводу законодательной инициативы депутата Тетердинко поделился сопредседатель петербургско общественной организации «Родительский комитет» Михаил Богданов.

- В принципе закон неплохой, вопрос в том, как он будет работать. Как бы новое положение не стало инструментом для подставных схем, когда нечистые на руку активисты специально будут подсылать детей в кальянные и жаловаться властям, - сомневается Михаил Богданов.

А в принципе, общественник считает, что новый инструмент для воздействия будет полиции в помощь, только испугает это лишь проблемные семьи.

- Нормальные мамы и папы знают, где находятся их дети, - уверен сопредседатель «Родительского комитета».

Ответил на вопросы корреспондента «КП-Петербург» и победитель конкурса «Учитель года-2017» Илья Демаков.

- Это не совсем мой профиль, я не так часто сталкиваюсь с проблемными детьми, но, в общем, некое регулирование поведения подростков - это разумно, - считает педагог.

Другой вопрос, что перекладывать ответственность за воспитание детей на общество – не совсем правильно.

- Приоритет у родителей, именно в семье должны говорить что хорошо, а что плохо, - уверен Илья Демаков.