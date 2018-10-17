Дневник главного врача: как правильно подобрать очки и линзы для ребенка

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-17T16:05:38+03:00

Главный врач сети оптик подробно объясняет, что такое УФ-защита, и почему дизайн оправы очень важен

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«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» продолжает новую рубрику «Дневник главного врача», в которой лучшие специалисты Петербурга делятся с читателями своими историями. В этот раз главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович рассказывает о выборе линз и очков для ребенка.

Очень часто при выборе очков взрослые и дети ориентируются исключительно на дизайн и цвет этого аксессуара, что не совсем правильно. Нет, дизайн, безусловно, важен, но все-таки на первом месте должны стоять другие опции. Детские очки обязательно должны обладать такими качествами, как ударопрочность, защита от ультрафиолета и комфорт.

Детские очковые линзы должны быть:

Тонкие и легкие. Взрослые стандартные оптические линзы могут оказаться тяжелыми и неуклюжими на детском личике. Для ребенка выбирайте только детские очковые линзы.

Правильно подобранные. Детям необходимо четкое зрение, чтобы комфортно заниматься своим хобби или увлечением, хорошо видеть написанное на доске в школе. Перед приобретением очков, необходимо проверить зрение ребенка у врача−офтальмолога.

Сертифицированные. Детские глаза более чувствительные к свету, это может стать причиной головных болей и перенапряжений без правильной коррекции зрения или из-за некачественных оптических линз. Приобретайте очки только в специализированных магазинах и салонах оптики, где все линзы имеют сертификаты соответствия и качества.

Материал на первом месте

Иногда в пылу детских игр глазки детей могут подвергнуться опасности. Чтобы оправа или линзы в очках не разбились и не травмировали глаза, они должны быть максимально прочными. Детские линзы должны быть выполнены из прочных и устойчивых материалов, а оправа - из органических материалов, например, полимера. Полимерная оправа подвижная и гибкая, если ребенок случайно сядет на такую оправу, с ней ничего не случится.

Современные качественные детские линзы должны обладать просветляющим покрытием, которые защитят глаза ребенка от раздражающих бликов. Покрытие линз должно защищать саму линзу от царапин, плюс покрытие должно быть антирефлексным, водо-грязе - отталкивающим, а еще лучше с пылеотталкивающими свойствами. Благодаря этому за линзами намного проще ухаживать.

Дизайн очков зачастую является самой важной составляющей при выборе. Родителям стоит об этом задуматься.Фото: Андрей ГАШЕВ

УФ-защита с детства

Все мы знаем, что выходя на солнце нужно использовать солнцезащитные крема для кожи. Но не всемизвестно, что от уф-излучения нужно оберегать и глаза, особенно в детстве. Хрусталик детей гораздо прозрачнее и пропускает намного больше ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому важным свойством детской линзы является УФ-защита.

Важный момент. До 80% всего УФ излучения накапливается нами до 18 лет.

Дизайн и комфорт для ребенка

Дизайн очков зачастую является самой важной составляющей при выборе. Родителю следует прислушиваться к желаниям ребенка, так как красивые очки− комфорт для ребенка.

При выборе оправы очень важны посадка и фиксация. Из-за отсутствия носоупоров оправа часто съезжает вниз, из-за этого теряется четкость зрения в очках, поэтому маленьким деткам лучше приобретать оправы,имеющие носоупоры или стопперы(фиксационные резинки на заушниках).

Чтобы очки всегда оставались чистыми и приносили максимальную пользу, приучайте детей правильно заботиться об этом аксессуаре.

Вот несколько дельных советов:

- Надевать и снимать очки нужно, беря их за обе дужки одновременно.

- Очищать линзы в очках только специальной салфеткой, а не одеждой или другой тканью.

- Если линзы в очках сильно загрязнились, необходимо сначала промыть их водой, а потом протереть насухо специальной салфеткой для очков.

- Не следует оставлять очки в неположенном месте, например, на полу. Даже самые прочные очки не всегда выдержат вес ребенка или взрослого, если на них наступят.

- Линзы в очках могут поцарапаться, если класть их на жесткую поверхность линзами вниз. Вместо этого всегда нужно класть очки в футляр.

- Держать очки нужно подальше от нагревательных приборов, так как покрытие линз может испортиться.

Очень важно, чтобы не только ребенку нравились новые очки, а чтобы он чувствовал, что нравится родителям в этих очках. Поддержка взрослых обеспечит комфортное принятие необходимости ношения очков и вселит уверенность в ребенке.

НА ЗАМЕТКУ: «Комсомольская правда в СПБ» проводит социальную акцию по бесплатной проверке зрения у детей Петербурга. Участие могут принять дети в возрасте от 5 до 17 лет, проект завершится в начале ноября 2018. Всю информацию об акции «Здоровое зрение – здоровое поколение» можно узнать на официальной странице проекта. Записывайтесь на бесплатную проверку прямо сейчас!