Отклонение по вертикали

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-17T16:24:38+03:00

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Карточный домик может довольно долго стоять, если к нему не прикасаться, но стоит слегка задеть - он рассыпается. Так и некоторые старые здания в центральной части Петербурга могут годами стоять, ветшать, покрываться трещинами, но начни капитальный ремонт - и готово, стены поехали. В этом году было несколько подобных случаев.

«ДО ОСНОВАНЬЯ. А ЗАТЕМ»

Например, на Английском проспекте, в доме № 26, построенном в 1883 году, по программе капитального ремонта 2018 года было запланировано заменить надподвальные перекрытия. Однако во время их демонтажа в дворовом флигеле подрядная организация обнаружила, что начали крениться стены. «Ничего себе Пизанская башня», - подумали рабочие и сообщили о ЧП куда следует - в Фонд капремонта, администрацию Адмиралтейского района и Жилищный комитет города. На оперативно созванной комиссии по чрезвычайным ситуаци- ям было принято решение первым делом расселить жителей из зоны предполагаемого обрушения и провести контраварийные мероприятия.

С 3 по 17 сентября подрядная организация «Тэрра» установила металлические подпорные конструкции для поддержки «падающей» стены. Опасную зону оградили, а жильцов из флигеля и на всякий случай из левого крыла здания перевели в помещения маневренного фонда.

Заместитель председателя Жилищного комитета Петербурга Алексей Бородуля уверен, что стена начала крениться давно, а начало ремонтных работ в августе спровоцировало ускорение этого процесса.

Поэтому пытаться выравнивать крен не стали. В сентябре для поддержки флигеля установили металлические подпорки, и сейчас здание полностью разберут, исследуют и укрепят фундамент, а затем отстроят заново.

С 19 сентября аварийные работы в доме ведутся круглосуточно. Уже полностью демонтирована мансарда, наполовину разобран пятый этаж. Пока демонтаж выполнен на шестнадцать процентов, к концу года эту часть работ планируется завершить.

Инженеры строительного контроля Фонда - регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в Санкт-Петербурге регулярно контролируют производство строительно-монтажных работ и соблюдение техники безопасности. Одновременно с этим на объекте не менее двух раз в сутки ведется гео- дезическая съемка динамики отклонения стен здания от вертикали.

Кстати, вполне возможно, что расшатыванию стены флигеля способствовал подвесной двор: обычная для центра Петербурга полость под землей, где в старину жител хранили уголь и дрова. Этот своеобразный петербургский раритет, конечно, интересен с исторической точки зрения, но устойчивости зданий не способствует. Поэтому городские власти давно пытаются решить проблему, что делать с подвесными дворами, но пока она остается.

СТЕНА КИРПИЧНАЯ, СТЕНА НЕСУЩАЯ

Другой случай произошел еще раньше, и здесь катализатором аварийной ситуации стал не капремонт, а, наоборот, вынужденная его задержка. 6 июля в доме 20 по Зверинской улице по стенам жилых комнат пошли трещины, просел пол и осыпалась штукатурка. Частично обрушилась кирпичная кладка несущей стены. Подъезд отключили от газоснабжения, электроэнергии, воды. Выяснилось, что причиной ЧП стали ненадежные несущие конструкции.

Почему они таковыми стали, пока не ясно. Одно из предположений: в 60-е годы владельцы квартиры на первом этаже незаконно расширили простенок, тем самым нарушив прочность стены.

Дом был включен в программу капремонта 2017 года по устранению аварийности на двух этажах, но жители не допускали подрядчика к работам. В это время состояние перекрытий сильно ухудшилось, и они просели. Поэтому жильцов восьми квартир пришлось расселить, закрыть расположенную в доме парикмахерскую и полностью убрать все перекрытия с первого до последнего этажа.

Жильцов дома 20 по Зверинской улице уже расселили, снова вернуться в свои квартиры они смогут в следующем году.

С 6 по 12 июля компания «Проект Инжиниринг Люзунген Рус» провела контраварийные мероприятия: в подвале, на первом, втором и тре- тьем этажах установили разгрузочные конструкции из бруса и металла.

7 августа с подрядчиком заключили договор на выполнение работ по капитальному ремонту аварийных строительных конструкций. По проекту предусмотрены демонтаж межэтажных и чердачных конструкций и перекрытий в пострадавших квартирах, демонтаж кирпичной кладки стены, усиление грунтов основания, устройство новой кирпичной кладки и новых перекрытий с подвального до чердачного, гидроизоляция в подвале, ремонт трещин на фасадах, восстановление отделки квартир и др.

В конце сентября установили металлические разгрузочные конструкции на четырех этажах, демонтировали межбалочное заполнение перекрытий с первого по шестой этаж и железобетонные плиты чер- дачного перекрытия, убрали штукатурку со стен и потолков, частично разобрали кирпичные стены, в подвале закончены работы по усилению фундаментов, смонтировали металлические балки надподваль- ного перекрытия. - По сути, мы половину дома заново собираем изнутри, - говорит руководитель Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга Денис Шабуров.

- Размер просадки стены был разный - до четырнадцати сантиметров. Соответственно стена была разобрана, усилена снизу в подвальной части, и сейчас возводится новая стенка из кирпичей. Старые перекрытия оставлены, зачищены, огрунтованы и перевязаны. Плюс выполнено новое перекрытие, и когда будут достроены стены, можно будет начинать отделку. Сейчас работы выполнены более чем на двадцать процентов. Основная часть капитального ремонта по плану должна завершиться к концу декабря, но жильцы смогут вернуться в дом только к марту 2019 года.