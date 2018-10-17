Бывшая жена Александра Кержакова: «Поступок Кокорина и Мамаева – это моральное уродство»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-17T17:47:42+03:00

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Пожалуй, настолько резонансного скандала, связанного со спортсменами не было никогда. Именитых футболистов – защитника «Зенита» Александра Кокорина и спортсмена из клуба «Краснодар» Павла Мамаева могут посадить в тюрьму. Напомним, 8 октября в Москве они избили водителя известной телеведущей, а после, в кофейне напали на чиновника Минпромторга. Оба потерпевших сейчас находятся в больнице. Среди болельщиков, да и далеких от футбола людей, видео, на котором запечатлена драка, вызвало бурю негодования. Оно и понятно, ведь недавно закончился чемпионат мира, где наши футболисты заставили гордиться ими и поверить вновь в российский футбол, а тут такое…

- Их поступок я оцениваю как моральное уродство, - поделились с «КП»-Петербург Екатерина Сафронова, бывшая жена Александра Кержакова, который вместе с Кокориным играл в команде «Зенит». - Сейчас эта история настолько резонансная, что избежать наказания уже не получиться. И оно, конечно, должно быть серьезным, иначе эти истории будут повторяться.

Екатерина не понаслышке знает, каков оборотный мир большого спорта, где крутятся большие деньги. Александр Кержаков три года назад через суд ограничил ее в правах на их общего сына Игоря. Многодетная мать уверена, большие деньги порождают безнаказанность. А гонорары футболистов, по ее мнению, очень завышены. Часто мотивация подписать выгодный контракт у игрока гораздо выше, чем выиграть чемпионат.

- Не секрет, что футболисты умеют отдыхать на широкую ногу, - рассказала Екатерина. - В свое время и я была свидетелем неадекватного поведения некоторых именитых спортсменов…. – В первую очередь – это происходит из-за того, что они уверены в полной безнаказанности. В интернете я видела видео, на котором Кокорин давал показания, на его лице было абсолютное безразличие и непонимание того, что происходит. Он сидел в отделении полиции, развалившись с ухмылкой на лице, отвечал на вопросы. После сделал фотографию в наручниках с той же самой ухмылкой. Человек видимо совсем не понимает, что он натворил.

Сафронова, конечно, интересуется миром футбола, но признается, что в последнее время читает информацию о спортсменах, посвященную очередному скандалу, а не их заслугам на поле.

- Вообще в последнее время футболистов обсуждают исключительно в контексте скандалов, интриг, побоев, пьянок, а не их заслуг в спорте, - сетует Екатерина. – Я не говорю о том, что они должны вести абсолютно здоровый образ жизни, это дело каждого: гробит он свое здоровье или нет. Совсем другой вопрос как человек себя ведет под воздействием алкоголя и других вещей, если он начинает бросаться на людей и бить стульями по голове, то это страшно.

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