Творческий вечер Ренаты Литвиновой состоится 30 ноября

16 Окт. 20:12 2018-10-18T12:15:12+03:00

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30 октября в Санкт-Петербургской Академическая Филармония им. Д.Д. Шостаковича пройдет творческий вечер Ренаты Литвиновой.

В современной культуре Рената Литвинова стала сосредоточением искусства в самом широком смысле этого слова. Талантливая актриса, великолепный сценарист и режиссёр, законодательница мод, очаровательная женщина – о ней можно говорить бесконечно, каждый раз открывая очередную грань ее таланта. Балансируя на стыке артхауса и массового восхищения, до конца не понятая и поцелованная гением, она создает такие образы на сцене, в кино, в книгах, на полотнах, которые врезаются в память и сердца зрителей.

«Смысла жизни нет – каждый назначает его себе сам. Я себе назначила в главные смыслы – любить. Это моя концепция», - Рената Литвинова.

Прикоснуться к миру Ренаты Литвиновой почитатели ее таланта смогут 30 октября в Большом зале филармонии им. Д.Д.Шостаковича.

Начало в 20:00

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