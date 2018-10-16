2018-10-18T12:18:00+03:00
Досуг

В Большом концертном зале «Октябрьский» прозвучат легендарные хиты группы Roxette

Per Gessle s Roxette выступит 30 ноября
Степан СТЕПАНОВ
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30 октября солист и автор всех хитов группы Roxette, Пер Гессле, выступит в Петербурге в БКЗ «Октябрьский».30 октября солист и автор всех хитов группы Roxette, Пер Гессле, выступит в Петербурге в БКЗ «Октябрьский».
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В конце 80-х Мари Фредрикссон и Пер Гессле, объединившись в дуэт Roxette, решили покорить мир своей музыкой. В 1989 году, после выхода песен “The Look” и “Listen To Your Heart”, Roxette появились на вершинах хит-парадов всего мира. С тех пор музыканты создавали хит за хитом, и после того, как 33 сингла группы заняли верхние строчки чартов, а продажи альбомов превысили 75 миллионов копий, можно с уверенностью сказать, что миссия выполнена и мир покорен. Но это еще не конец! Несмотря на проблемы Мари Фредрикссон со здоровьем, из-за которых певица в 2016 году приостановила концертную деятельность, история Roxette продолжается.

30 октября солист и автор всех хитов группы Roxette, Пер Гессле, выступит в Петербурге в БКЗ «Октябрьский». «Мари, конечно, незаменима, – говорит Пере, – но она благословила эту идею. Мы оба уверены, что тем самым сможем сохранить наши песни для всех тех людей, которые годами следят за нашим творчеством».

Вместе с приглашенными музыкантами Пер Гессле исполнит главные хиты Roxette в новой обработке: «Я обожаю играть наши песни “The Look”, “Listen To Your Heart”, “It Must Have Been Love”, “Joyride” and “How Do You Do!”. Но этот тур дает огромную возможность смахнуть пыль с других, не менее хороших вещей, и попробовать сделать с ними что-то новое. Просто подождите и сами все увидите...»

До встречи 30 октября в БКЗ «Октябрьский».

Начало в 19:00

Билеты

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