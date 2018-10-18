ЧОП не спасет: как корреспондент "Комсомолки" прогулялась по школам и колледжам Петербурга

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-18T18:31:35+03:00

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Чиновники уже не первый год заявляют, мол, за каждым учебным заведением города стоит ЧОП, охранники и турникеты. После трагедии в Керчи корреспонденты «КП-Петербург» решила проверить: а насколько свободно любому человеку можно пройти в учебное заведение города? Опережая события скажем: таких результатов проверки мы не ожидали.

Зачем охранник в колледже?

Проверить было решено четыре образовательных учреждения: детский сад, колледж и две школы, одна из которых относится к элитному учебному заведению. «Жертв» выбрали случайно, просто ткнув пальцем в карту.

Около полудня иду к нашему первому бастиону – детский сад на Петроградской стороне нам, слава богу, не дался. Попасть к дошкольникам невозможно. Стальные двери, глазок, домофон. Незнакомой девушке с большой сумкой дверь не открывают и даже не отвечают на этот самый домофон. Действительно, что ей делать в такое время у детского сада?

Следующая цель – колледж. Медленно подхожу к главному входу. Волнуюсь – после вчерашней перестрелки и взрыва в керченском колледже, наверняка меры безопасности этого заведения усилили. Из-за угла, попутно бросая окурки на землю, «выруливают» две молоденькие студентки. Весело смеются и вбегают в помещение колледжа. Я тороплюсь вслед за ними, надеясь благодаря им проскочить мимо охранника. Но холл учебного заведения оказывается пустым!

- А где у вас охранник? – интересуюсь у девушек.

- Кто, - смеются студентки. – Никогда не было, зачем он здесь?

Спокойно обхожу все помещения колледжа. Первый этаж, второй, третий…. Студентов немного и те, что пару прогуливают, с любопытством смотрят на новенькую, то есть на меня. Заглядываю в один из учебных кабинетов – прямо сейчас здесь читают лекцию, посвященную основам безопасности. Преподаватель вещает у доски, а группа студентов лениво водит ручкой в тетради. До меня никому нет дела.

В школу по паспорту

Чего уж я точно не ожидала, так это того, что пройти в школу может любой человек. Моя цель – обычная среднеобразовательная. Свободно захожу во двор. Рядом прыгает толпа младшеклассников, очевидно возвращающаяся, с каких-то уроков. Вместе с ними вхожу в учебный корпус. Впереди турникет и худенький пожилой охранник, сидящий на стуле.

Малышня поочередно проходит через турникет. А я внимательно смотрю на охранника – когда он поймет, что я «тетя с улицы»?

Охранникам не было дела до незнакомой девушкиФото: Олег ЗОЛОТО

- Извините, а можно пройти, - привлекаю внимание сторожа. Тот молчит. Оказывается, он просто не расслышал. Просит повторит вопрос.

- Говорю, пройти хочу – расписание нужно узнать, переписать, - на ходу выдумываю легенду.

Охранник привстает и протягивает руку за моим паспортом. Когда дело почти сделано я, как назло, продолжаю играть роль. Рассказываю про уроки для девятого класса и тут охранника осеняет – в этой школе ученики не старше седьмого класса! Мне нужно в другой корпус, для старшеклассников. Ухожу ни с чем. Хотя… такая практика, когда любого взрослого пускают в школу, предварительно переписав данные паспорта, встречается на каждом шагу. Убережет ли она в случае чего?

Элитная школа

Да часа дня. Самый разгар учебных занятий в одной из элитных школ Петербурга. Здесь учатся самые одаренные и самые обеспеченные дети петербуржцев. Кажется, это должна быть неприступная крепость.

Вхожу в здание школы. Здесь нет турникета или рамки. Только два охранника, которые и должны проверять всех входящих в школу. Но одетый в строгий черный костюм смотритель не видит угрозы ни во мне, ни в моей огромной сумке. В метро мой большой портфель проверяют на каждом шагу! Но в элитной школе, где учится больше тысячи детей, за жизнь своих ребят спокойны.

Заняться в этой гимназии действительно есть чем. Два шикарных буфета, удобные кожаные диваны, места для того, чтобы подзарядить телефоны. Но камер в коридорах я не увидела. Поочередно обхожу эти «достопримечательности» и все жду, когда охрана попросит меня выйти. Этого не происходит и я поднимаюсь на верхние этажи. Прохожу второй, заглядываю в кабинет – здесь идет урок физики. Вышагиваю дальше и попадаю в столовую. Звенит звонок и толпы подростков вываливаются из кабинетов. Из школы я выхожу также спокойно, как и вошла туда.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет образования Санкт-Петербурга:

«Посторонние люди не должны входить в образовательные учреждения»

- В связи с произошедшей трагедией в Керчи Комитет по образованию поручил руководителям образовательных учреждений принять дополнительные меры по повышению безопасности. А именно провести с сотрудниками инструктаж по вопросам повышения безопасности и антитеррористической защищенности. Уточнить должностные инструкции охранников. Проверить исправность технического оборудования кнопок экстренного вызова полиции. Кроме того, необходимо проследить за тем, чтобы нахождения посторонних лиц в помещениях и на территориях образовательных организаций не допускалось.

В ТЕМУ

Михаил Богданов, сопредседатель организации «Родительский комитет»:

Нужно следить за психическим здоровьем детей

- Нужно следить за психическим здоровьем детей и подростков. Это поможет предотвращать трагедии. А то, что в школу можно войти спокойно, по паспорту – это ни для кого не секрет. И да, сделать учебные заведения недоступными для посещения третьих лиц крайне сложно.

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