«Любовная история Светланы Хлжченковой…»

5 Окт. 17:17 2018-10-18T21:30:34+03:00

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История любви превратилась в комедию ошибок из-за милой шутки главных героев спектакля – Светланы Ходченковой и Александра Устюгова. Эта история любви стала поистине знаковым событием в театральном мире. Искрометная, смешная, трогательная и современная постановка привлекает внимание зрителей самых разных возрастов. Идеальный актерские работы талантливых артистов Анны Уколовой, Константина Юшкевича и Дмитрия Малашенко привносят в спектакль юмор, харизматичность и стиль. 19 октября на сцене ДК Выборгский

Спектакль: «История любви. Комедия ошибок»

Ироничная, трогательная, современная и романтичная история про любовь! Билеты в театральных кассах города. Заказ групповых билетов без наценки у организатора по телефону (812) 905-55-06/