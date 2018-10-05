2018-10-18T21:33:12+03:00
Досуг

«Ардова + Полицемайко = Григорий Сиятвинда???»

Приглашаем всех 20 октября в ДК Выборгский на самый смешной и трогательных спектакль «Трактирщица»
Степан СТЕПАНОВ
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Спектакль «Трактирщица».Спектакль «Трактирщица».
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Самая яркая московская премьера опять в Петербурге! Спектакль «Трактирщица» - великая итальянская комедия, которая с успехом была поставлена во многих театрах мира. Постановка «Трактирщицы» с Анной Ардовой всколыхнуло театральных мир, поскольку скандальный режиссер Виктор Шамиров поставил этот спектакль второй раз! Великолепный актерский состав – Анна Ардова, Григорий Сиятвинда, Михаил Полицеймако, Антон Эльдаров, Александра Велескевич, Дарья Семёнова, Илья Исаев и культовый режиссер – всё это и предполагало невероятный успех этого спектакля.

Приглашаем всех 20 октября в ДК Выборгский на самый смешной и трогательных спектакль «Трактирщица».

Билеты в театральных кассах города. Заказ групповых билетов без наценки у организатора по телефону (812) 905-55-06

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