«Ардова + Полицемайко = Григорий Сиятвинда???»
Самая яркая московская премьера опять в Петербурге! Спектакль «Трактирщица» - великая итальянская комедия, которая с успехом была поставлена во многих театрах мира. Постановка «Трактирщицы» с Анной Ардовой всколыхнуло театральных мир, поскольку скандальный режиссер Виктор Шамиров поставил этот спектакль второй раз! Великолепный актерский состав – Анна Ардова, Григорий Сиятвинда, Михаил Полицеймако, Антон Эльдаров, Александра Велескевич, Дарья Семёнова, Илья Исаев и культовый режиссер – всё это и предполагало невероятный успех этого спектакля.
Приглашаем всех 20 октября в ДК Выборгский на самый смешной и трогательных спектакль «Трактирщица».
Билеты в театральных кассах города. Заказ групповых билетов без наценки у организатора по телефону (812) 905-55-06