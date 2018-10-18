2018-10-18T12:05:18+03:00
Общество

Розыгрыш от компании REDMOND: как бесплатно получить айфон

Также участники могут выиграть умный чайник
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Фото предоставлено компанией REDMOND.Фото предоставлено компанией REDMOND.
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Безрамочный экран, фронтальная камера, позволяющая делать селфи с эффектом размытия фона, система распознавания владельца по лицу - все это про iPhone X. Кто же не хочет себе такой смартфон? И теперь заполучить его можно совершенно бесплатно. Компания REDMOND проводит розыгрыш подарков.

Фото предоставлено компанией REDMOND.

Фото предоставлено компанией REDMOND.

Среди призов – как раз «десятый» айфон. А еще – «умный» чайник SkyKettle. Умный – потому что оснащен дистанционной системой управления. Допустим, стоите вы в пробке холодной промозглой осенью, за окном автомобиля идет дождь. И так хочется поскорее оказаться дома и выпить горячего чаю! Как только задумались об этом – берете пульт, и ваш чайник уже греет воду, пока вы добираетесь до квартиры. Причем, можно даже установить нужную вам температуру нагрева.

Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно скачать и установить мобильное приложение Ready for Sky на свой смартфон, указав при регистрации личный e-mail.

Победитель будет выбран случайным образом 19 октября, а на его почту отправят информацию о выигрыше.

Ссылки на скачивание приложений:

iOS https://itunes.apple.com/us/app/ready-for-sky/id927991375?l=ru&ls=1&mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readyforsky

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