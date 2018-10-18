Часы Лансере на Малой Конюшенной отреставрируют

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-18T13:43:56+03:00

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Старинный метеопавильон на Малой Конюшенной, известный как Часы Лансере, ждет реставрация. К 20 апреля следующего года его фасады и механизмы должны отремонтировать. Государственная административно-техническая инспекция уже выдала ордер на установку строительных лесов и временного ограждения для работ.

Несмотря на то, что метеопавильону уже больше ста лет и он является произведением монументального искусства, в списке объектов культурного наследия он не значится. Все дело в том, что некоторые исторические детали и убранство часов не сохранились до наших дней. А в конце 90-х Часы Лансере и вовсе отремонтировали как смогли – произвольно воссоздали отдельные элементы.

– Павильон представляет собой отлитую из чугуна прямоугольную двухъярусную тумбу. В нижнем ярусе за прямоугольными застекленными витринами изначально были помещены термограф и барограф, – отметили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Так Часы Лансере выглядели в 1927 году. Фото: КГИОП.

Сейчас нижний ярус пуст, а приборы утрачены. Вернутся ли их копии когда-нибудь на законное место – пока неясно. В верхнем ярусе, как изначально и было задумано архитектором Николаем Лансере, располагаются часы. Кстати, метеопавильон сегодня находится чуть дальше своего исторического места – в центре Малой Конюшенной. В 1914 году он был установлен на этой же улице, но значительно ближе к Невскому проспекту. Там он пробыл до 1930-х годов. После чего почти до конца XX века знаменитые ныне часы вовсе не были украшением в центре города.

– В 1930-е годы павильон был демонтирован и перенесен в ЦПКиО на Елагином острове, где использовался под хозяйственные нужды, – добавили в КГИОП.

Хотя и памятником Часы Лансере официально не признаны, они располагаются в единой охранной зоне исторического центра Петербурга. Они включены в казну города, а обслуживает их Комитет по благоустройству, который сейчас и занимается восстановлением и реставрацией метеопавильона.