Источник химического запаха на севере Петербурга пока не найден

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-18T16:29:50+03:00

Ни приборы, ни анализы никаких превышений не показали

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Вечером 17 октября северные районы Петербурга накрыло едким запахом. Где-то почувствовали «аромат» газа, где-то – фекалий, где-то – химикатов. Но в одном горожане сходятся точно: запах был резким, неприятным, доводящим до дурноты и головной боли.

Большинство жалоб поступило из Приморского района, захватило и Калининский. Дышать невозможно было на Туристской и Савушкина, Авиаконструкторов и Долгоозерной. Вонь почувствовали у «Академической» и «Площади Мужества».

– Ядовитый запах, что-то среднее между газом и больницей, шел из люков, – жаловались петербуржцы в соцсетях. – Видимо, разносился по трубам и каким-то вытяжкам.

По соцсетям прошел слух, что «газовщики трубы чистят». Но эту информацию в Петербургской газовой службе развеяли.

– Это не наша история: связано с канализацией, – рассказали «Комсомолке» в «Петербурггазе». – Массовых заявок на запах газа из Приморского района вчера и сегодня не было. Нештатных ситуаций никаких не зафиксировано.

Вечер и всю ночь на севере города работали спасатели. Встревоженные множеством заявок от жителей, они отправили по адресам передвижную химико-радиологическую лабораторию.

– Специалисты лаборатории провели необходимые замеры, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Петербургу. – Но никаких превышений предельно допустимой концентрации не выявили.

В администрации Приморского района ситуацию пока не комментируют, а вот в Калининском рассказали, что на дурной запах жаловались жители проспекта Науки, улицы Верности и Бутлерова.

– На этом участке зафиксировали незначительный запах, – добавили в администрации Калининского района. – Но, как затем нам сообщили службы, причина – в Приморском районе: предположительно, кто-то что-то слил в канализацию.

Из-за массовых жалоб на горячую линию из Приморского и Калининского районов «Водоканал» еще вчера отобрал пробы сточных вод на Северной станции аэрации. Результаты пока не готовы.

– Но наш приборный контроль, который действует в тоннельных коллекторах по ходу движения сточных вод и на Северной станции аэрации, не зафиксировал никаких превышений предельно допустимых концентраций вредных или взрывоопасных газов, – подчеркнули в «Водоканале».

Несколько звонков поступило и в Северо-Западный Росприроднадзор. Он готов подключиться, если выяснится, что химию слило одно из предприятий федерального надзора.

– Но пока ни запах, ни его источник не понятны, – добавляют в Росприроднадзоре.

ОФИЦИАЛЬНО:

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:

– В систему канализации произведен сброс сточных вод с сильным запахом карбида и пропана. Предприятие продолжит работу по поиску и дальнейшему предотвращению несанкционированных сбросов в централизованную систему канализации. Несанкционированный сброс не оказал негативного влияния на работу очистных сооружений.

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