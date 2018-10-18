2018-10-18T14:03:55+03:00
Общество

Кадыров рассказал, как помог освободить петербургского бизнесмена из абхазского плена

Оказывается, что родные Максима Яковлева обращались к главе Чечни
Петр КИБЕР
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Кадыров рассказал, как помог освободить петербургского бизнесмена из абхазского плена.Кадыров рассказал, как помог освободить петербургского бизнесмена из абхазского плена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Громкая история с похищением петербургского бизнесмена и миллионера Максима Яковлева в Абхазии, счастливо завершившаяся в начале октября, продолжает обрастать новыми подробностями. На этот раз ньюсмейкером стал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что способствовал возвращению предпринимателя домой.

- Летом этого года ко мне обратились родственники питерского бизнесмена Максима Яковлева. Он оказался в заложниках в Абхазии. Я поручил своему советнику, депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить этот вопрос и принять все возможные, меры с целью освобождения Яковлева, - написал Кадыров в своем Телеграм-канале, назвав произошедшее «отголосками 90-х годов».

По словам главы Чечни, его доверенные лица успешно справились с заданием и петербургского предпринимателя, за которого требовали выкуп в 200 миллионов рублей, удалось вернуть домой.

Напомним, что Максима Яковлева похитили 20 июня, когда он по делам был в Абхазии. Трое в масках ворвались в номер отеля и увезли петербуржца в неизвестном направлении. Позднее они вышли на связь с его родственниками.

Всего в плену бизнесмен провел больше 100 дней. Все это время его родные пытались вызволить близкого человека из рук злоумышленников, однако результат, как оказывается, дали усилия чеченского лидера.

- Это был трудный процесс, но важен итог - Максим Яковлев на свободе. Я искренне благодарю Адама Султановича Делимханова за успешное решение проблемы. Таких неприятных историй в России и дружественных нам странах не должно быть, - подчеркнул в заключении Рамзан Кадыров.

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