2018-10-18T22:11:19+03:00
Общество

ТЕСТ: как выглядит ваша идеальная квартира

Хай-тек или прованс? Узнайте, какой стиль интерьера соответствует вашему характеру
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В какой квартире вам будет уютно? Это зависит даже от ваших вкусов в музыке и отношения к котикам!В какой квартире вам будет уютно? Это зависит даже от ваших вкусов в музыке и отношения к котикам!
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Мечтаете, чтобы ваша квартира точно отражала ваши вкусы и увлечения, но до сих пор не можете понять, какой интерьер вам больше нравится: старая добрая классика с кружевными занавесками и винтажными гарнитурами или дерзкая современность с кожаными диванами и хромированными столешницами? Не спешите поспешно принимать решение и скупать половину мебельного магазина. Сначала поймите, какой стиль идеально подходит вашему характеру.

Разобраться поможет тест от «Комсомольской правды»!

Пройти тест «Твоя идеальная квартира»

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