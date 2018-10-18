ТЕСТ: как выглядит ваша идеальная квартира
Хай-тек или прованс? Узнайте, какой стиль интерьера соответствует вашему характеру
В какой квартире вам будет уютно? Это зависит даже от ваших вкусов в музыке и отношения к котикам!
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Мечтаете, чтобы ваша квартира точно отражала ваши вкусы и увлечения, но до сих пор не можете понять, какой интерьер вам больше нравится: старая добрая классика с кружевными занавесками и винтажными гарнитурами или дерзкая современность с кожаными диванами и хромированными столешницами? Не спешите поспешно принимать решение и скупать половину мебельного магазина. Сначала поймите, какой стиль идеально подходит вашему характеру.
Разобраться поможет тест от «Комсомольской правды»!
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