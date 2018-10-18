2018-10-18T16:39:37+03:00
Картина дня в Петербурге

Эксперт: В петербургских школах есть охранники, но от вооружённого человека они не спасут

Рассуждаем вместе с экспертами и представителями родительского комитета,кто отвечает за безопасность в школах и как можно предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Керчи
Юлия НИКОЛАЕВА
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Однокурсники Рослякова рассказали, что причиной убийства могла стать неразделённая любовь.Однокурсники Рослякова рассказали, что причиной убийства могла стать неразделённая любовь.Фото: REUTERS
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что важнее: вооруженный охранник на входе или школьный психолог?

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