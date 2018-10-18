18 Окт. 01:00 2018-10-18T16:39:37+03:00

Эксперт: В петербургских школах есть охранники, но от вооружённого человека они не спасут

Рассуждаем вместе с экспертами и представителями родительского комитета,кто отвечает за безопасность в школах и как можно предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Керчи