Эксперт: В петербургских школах есть охранники, но от вооружённого человека они не спасут
Рассуждаем вместе с экспертами и представителями родительского комитета,кто отвечает за безопасность в школах и как можно предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Керчи
Однокурсники Рослякова рассказали, что причиной убийства могла стать неразделённая любовь.Фото: REUTERS
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что важнее: вооруженный охранник на входе или школьный психолог?
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