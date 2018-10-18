2018-10-18T18:04:42+03:00
Общество

Плюс рубль с квадрата: в Петербурге с Нового года дорожает капремонт

Платить будем от 4 до 5 рублей за метр
Александра СУРИС
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Капремонт обойдется дорожеКапремонт обойдется дорожеФото: Андрей КОПАЛОВ
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Размер взносов на капремонт вырастет с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в Жилишном комитете Санкт-Петербурга. Минимальный тариф составит 4 рубля за квадратный метра, максимальный - 5 рублей.

- По сравнению с 2018 годом тариф вырос на рубль, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Повысили, можно сказать, сразу за два прошедших года. Последний раз тарифы меняли в 2017-м, тогда на каждый квадрат "накинули" 50 копеек. В 2018-м повышения не было вовсе. А теперь сразу рубль в плюс.

При этом, по словам чиновников, петербургские тарифы продолжают оставаться самыми низкими в стране. В качестве примера в комитете привели Москву, где взнос составляет 17 рублей с "квадрата", Екатеринбург, где жители платят по 9 рублей. Дороже и у наших ближайших соседей - в Ленобласти взнос составляет 5,55 рубля с квадратного метра.

Напомним, в Петербурге все жилые дома разделили на десять категорий. В каждой из них еще два "подпункта" - с лифтом и без.Разница между тарифами внутри категории составляет 50 копеек.

Меньше всего платят жильцы кирпичных и деревянных домов 1965-1980 годов постройки. без лифта Самый дорогой капремонт окажется у тех, кто живет в домах дореволюционной постройки, оборудованных подъемником.

При этом платить петербуржцы не отказываются. По данным Жилищного комитета собираемость в 2018 году уже составила 97%.

- Всего с ноября 2014 года (когда вступили в силу новые правила сбора средств на капитальный ремонт - прим.авт.) собственники помещений оплатили взносов на сумму более 13 миллиардов 681 миллиона рублей, - рассказали в Жилищном комитете.

НА ЗАМЕТКУ

Как росла плата за капитальный ремонт

2014 год - от 2 до 3 рублей за квадратный метр

2015 год - от 2 до 3 рублей за квадратный метр

2016 год - от 2,5 до 3,5 рублей за квадратный метр

2017 год - от 3 до 4 рублей за квадратный метр

2018 год - от 3 до 4 рублей за квадратный метр

2019 год - от 4 до 5 рублей за квадратный метр

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