2018-10-19T11:36:04+03:00
Культурные люди

Степан Ледков из группы «Марсель» - о новых песнях, о концертах в зоне боевых действий и о переменах в Петербурге

Группа «Марсель» готовится к концерту в клубе A2, который пройдет 27 октября, а пока мы разговариваем о том, как у Степана Ледкова украли ноутбук с новыми песнями, о съемках в кино и о том, что нужно изменить в Петербурге
Юлия НИКОЛАЕВА
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программа «Культурные люди» со Степаном Ледковым (группа «Марсель»)программа «Культурные люди» со Степаном Ледковым (группа «Марсель»)Фото: Андрей ГАШЕВ
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КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Степан Ледков, группа «Марсель»

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