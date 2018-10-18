18 Окт. 01:00 2018-10-19T11:36:04+03:00

Степан Ледков из группы «Марсель» - о новых песнях, о концертах в зоне боевых действий и о переменах в Петербурге

Группа «Марсель» готовится к концерту в клубе A2, который пройдет 27 октября, а пока мы разговариваем о том, как у Степана Ледкова украли ноутбук с новыми песнями, о съемках в кино и о том, что нужно изменить в Петербурге