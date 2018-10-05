«Гоша Куценко все же влюблен в Ирину Апексимову»

5 Окт. 18:12 2018-10-18T21:35:44+03:00

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Гоша Куценко и Ирина Апексимова уже много лет дружны в жизни. Эта дружба перенеслась на сцену в милую, трогательную и спешную постановку спектакля «Скамейка». Для всех нас Ирина Апексимова – это сильный руководитель театра на Таганке, Гоша Куценко – это герой культовых боевиков, но в постановке спектакля «Скамейка» актеры рассказывают о любви и курьёзах, которые так часто встречаются в нашей жизни.

Любовь, преданность, мечта, нежность и великолепный актерский дуэт – все это спектакль «Скамейка» 21 октября на сцене ДК Выборгский.

Билеты в театральных кассах города. Заказ групповых билетов без наценки у организатора по телефону (812) 905-55-06