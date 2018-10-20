2018-10-20T19:32:38+03:00
Происшествия

Главному инженеру завода «Авангард» в Гатчине предъявили обвинение

В СК выяснили причину взрыва в Ленинградской области
Полина ЖУКОВА
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Следователи определили, почему произошел взрыв на заводе "Авангард" под Гатчиной.Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.Следователи определили, почему произошел взрыв на заводе "Авангард" под Гатчиной.Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.
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Всего сутки потребовались следователям после взрыва на заводе «Авангард» под Гатчиной 19 октября, чтобы выяснить причины произошедшего. И предъявить обвинение. Задержан главный инженер пиротехнического завода в деревне Малые Колпаны, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Напомним, что уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как выяснили следователи, главный инженер пропустил в цех для пиротехнических изделий (где и произошел взрыв) посторонних – нетрудоустроенных на заводе и без необходимых пропусков.

– В результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, – сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

У завода по-прежнему находятся и сотрудники МЧС. Ранее стало известно, что спасатели завершили разбор завалов. Теперь им предстоит оценить состояние поврежденного четырехэтажного здания.

Продолжают расследование дела на месте взрыва и сотрудники СК.

– В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, на месте работают несколько следователей и следователей-криминалистов СК России по Ленобласти. Они фиксируют обстановку и изымают предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Назначен ряд судебных экспертиз, – добавили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Напомним, что в результате взрыва погибли четыре человека. Еще шесть числятся пострадавшими. Двое из них находятся в больнице.

Взрыв на заводе в Гатчине 19 октября: погибли два человека.ГУ МЧС по Ленинградской области

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