Обвиняемый по делу о взрыве на заводе в Гатчине признал свою вину

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-21T11:44:04+03:00

Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

В скором времени главный инженер предприятия может оказаться под домашним арестом

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Следователи Ленинградской области продолжают разбираться в ЧП, которое произошло 19 октября близ города Гатчина. Напомним, около 5 часов вечера на пиротехническом заводе «Авангард» произошел взрыв, в результате которого четыре человека погибли, еще шестеро получили травмы. Нескольких погибших спасатели извлекли из под завалов.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обвиняемый - главный инженер предприятия, который пропустил в цех для пиротехнических изделий (где и произошел взрыв) посторонних – нетрудоустроенных на заводе и без необходимых пропусков.

- По существу предъявленного обвинения мужчина пояснил, что он полностью признает свою вину, - рассказала пресс-секретарь ведомства Юлия Матолыгина. - Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

У завода по-прежнему находятся и сотрудники МЧС. Ранее стало известно, что спасатели завершили разбор завалов. Теперь им предстоит оценить состояние поврежденного четырехэтажного здания.

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