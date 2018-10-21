Из акватории Финского залива достали машину с двумя трупами

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-21T16:14:21+03:00

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Наслаждение красотами Петербурга и его окрестностей трагически закончились для троих друзей. Сегодня, 21 октября, спасатели Ленобласти вытащили из акватории Финского залива машину. В ней - два трупа: мужчины и женщины.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Ленобласти, 20 октября трое приятелей в возрасте 35-37 лет отправились на пирс в городе Сосновый Бор. Припарковали машину краю обрыва и любовались местными достопримечательностями.

- Когда один из мужчин отлучился, автомобиль упал в воду вместе с находившимися там 35-летним мужчиной и 37-летней женщиной, которые не смогли самостоятельно выбраться из автомобиля, спасти их не удалось. По предварительной информации компания находилась в состоянии алкогольного опьянения, - пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Матолыгина.

Сейчас автомобиль извлекли из воды, на месте работает следственная группа СКР, производится осмотр места происшествия и тел погибших. Будет ли возбуждено уголовное дело – пока неясно.