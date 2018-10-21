Александр Кокорин за всю свою жизнь прочитал одну книгу - «Миллионер из трущоб»

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-21T16:14:21+03:00

Знающие Кокорина люди не исключают, что на него плохо могла влиять дружба с Мамаевым. Фото: REUTERS

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Воскресная встреча на «Арене Химки» «Динамо» с «Зенитом» стала знаковым событием. Это первый матч после решения суда о том, что Александр Кокорин будет дожидаться суда в следственном изоляторе, соответсвенно это и первый матч, который нападающий пропустил без уважительной причины. Символично, что встретился «Зенит» в воскресенье с бывшей командой Кокорина («Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 1:0, - примеч.Ред.).

Константин Алексеев, восемь лет работавший пресс-атташе «Динамо», помнит нападающего 17-летним парнем. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге», Алексеев рассказал о противоречивой личности нападающего и о том, что его могло привести к печальному итогу дружбы с Павлом Мамаевым.

- Когда вы последний раз общались с Кокориным?

- На днях написал Саше сообщение по WhatsApp, уже после его ареста. Но, похоже, телефоном там пользоваться запрещено. Система показывает, что адресат пока сообщение не прочитал. А лично общались с Кокорирным чуть больше года назад. Я еще работал в «Динамо».

- Как с ним познакомились?

- Это было чуть больше десяти лет назад - в начале октября 2008 года. Я тогда работал журналистом, писал о московском «Динамо». Кокорин только пару недель тренировался с основой, но у нападающих «Динамо» пошли травмы, а прямо в игре с «Саутрном» получил перелом Смолов. Тогда-то Андрей Кобелев и бросил в бой 17-летнего Сашу.

- Каким выдался дебют Кокорина в профессиональном футболе?

- Очень удачным! Саша в первой же игре забил, «Динамо» выиграло, а я в смешанной зоне взял у Кокорина его первое послематчевое интервью. Саша прокомментировал свой дебют достаточно связано, сказал много здравых вещей.

- Как на взгляд со стороны Кокорин проходил испытание известностью?

- Сначала казалось, что все идет адекватно. А «улетать» в другую реальность Александр стал уже в следующем сезоне. Я позвонил ему, договорился об интервью. Саша сказал: «Позвони завтра в обед». Мы планировали этот материал, рассчитывали на него. Но когда я набрал номер Кокорина, он трубку не снял, как и через 20 минут, час, два и три.

- Потом это обьяснил?

- Да. Тогда я понял, что злиться на Сашу невозможно. В ответ на мое замечание, что он меня подвел, Кокорин с фирменной улыбкой стал извиняться: мол, закрутился, забыл, телефон остался в машине. Позже, когда я работал уже пресс-атташе «Динамо», подобные ситуации повторялись не раз. И Саша всегда, как провинившийся ребенок, обезоруживал своей улыбкой.

- С кем он первое время дружил в команде?

- С Федей Смоловым, а из более старших с Кокориным тесно общался Габулов. Он всегда опекал молодого нападающего. Володька - серьезный, сверхпрофессиональный, помогал Саше в большом футболе адаптироваться, рассказывал много дельного и полезного. Это общение сказывалось и на поведении, и на игре молодого нападающего положительно.

- Интеллектуальное развитие Кокорина успевало за футбольными достижениями?

- С интеллектуальным поначалу было чуть сложнее. Кокорин сам говорил, что книг не читает, ничего серьезного не изучает. Он вообще не любил заморачиватья о чем-то серьезном. Ему нравилось жить влегкую. Беззаботно.

- Видео, на котором Кокорин бьет человека стулом и принимает участие в массовой драке, многих изумило. Потому что агрессия - последнее, что ждали с вида от безобидного футболиста. За годы в «Динамо» вы его в гневе видели?

- За восемь лет - один раз. Весна 2013-го. Предпоследний тур. Мы играли во Владикавказе с «Аланией», которая уже вылетела из Премьер-лиги, а у нас были хорошие шансы попасть в еврокубки. Все в «Динамо» были уверены, что нужные для этого три очка возьмем уверенно. А матч неожиданно получился очень сложным и нервным, с массовой потасовкой. Кокорин сцепился с Чантурией, ударил тому по лицу. Мы тогда проиграли (0:1), шансы на выход в Лигу Европы почти потеряли. Столь злого и эмоционально заведенного Сашу я ни до, ни после не видел никогда.

- Большие заработки сказывались на нем?

- Думаю, да. Он всегда любил выставить свой успех напоказ. И очень остро реагировал, если люди начинали его за это критиковать, писать гневные сообщения и называть молодым «зажравшимся футболистом». Допустим, Саша в интернете выложил фото сумки - посыпались в комментариях ругательства. Тогда он мог посчитать так: «Ах, вы недовольны!? Ну сейчас я вам и не такое покажу!». И следом выкладывал какую-нибудь еще более серьезную вещь. В другой раз - фото с курорта, в следующий - дорогущий автомобиль. Ему нравилось дразнить публику. И чем сильнее она показухой возмущалась, тем больше его это забавляло. Все скандальные истории с фотографиями в его социальных сетях - из этой серии.

- Клуб на это реагировал?

- Конечно. В «Динамо» часто менялось руководство. Некоторые большие начальники после публичных демонстраций Кокорина издавали специальную инструкцию, регламентирующую поведение в социальных сетях. Меня даже однажды обязали провести с ним что-то вроде воспитательной беседы.

- Он это воспринял всерьез?

- Вести себя в социальных сетях стал сдержаннее, больше нареканий по этой теме не было. Но вообще Александр часто разговоры сводил к шуткам. Мол, его не так поняли, неправильно восприняли, слишком серьезно отреагировали.

- С Павлом Мамаевым он познакомился после перехода в «Динамо»?

- Получается, так. Они же вроде говорили, что в ту ночь после матча с «Краснодаром» отмечали и десятилетие дружбы.

- Есть мнение, что основная причина случившегося с Кокориным - дурное влияние Мамаева.

- Я с Павлом лично не знаком - в одном клубе мы не работали. Но допускаю, что это справедливое замечание. Ведь и раньше в скандальные и неоднозначные ситуации Кокорин попадал в компании именно с Мамаевым. Случай после чемпионата Европы с шампанским в Монте-Карло, давний эпизод, когда они были в отпуске в Америке, выкладывали будоражащие публику фото.

Бывший пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев.

- Это сказывалось на его общении с противоположным полом?

- По-разному. Первой девушкой Саши, ну по крайней мере, об отношениях с которой все знали, была сестра Тимати. Складывалось впечатление, что она была тусовщицей.

- Кто у него был потом?

- Вторая девушка была другой. Намного спокойней. С ней Саша познакомился на автомойке в Новогорске, где динамовская база. Кокорин рассказывал об этом знакомстве, об их отношениях.

- Дарью Валитову, нынешнюю супругу Кокорина, вы хорошо знаете?

- Лично - нет. Но насколько знаю, она больше похожа на сестру Тимати. Тоже любит светскую жизнь. По крайней мере, так было до рождения ребенка.

- Как Александр реагировал на просьбы о помощи?

- Историй о том, чтобы к нему обратились и он как-то по особенному помог, я не слышал. Тем не менее жадным Саша никогда не был. Едва заиграл в «Динамо», сразу перевез в Москву семью, в том числе и брата. Часто брал его с собой в компании, радовал подарками. Саша - добрый парень. Всем же в футбольном мире известно, что он уже много лет помогает турниру «Большие звезды светят малым» - оплачивает организацию соревнований, покупает форму для детей. Насколько знаю, в этом Кокорин всегда безотказен.

- Как он реагировал на обращения болельщиков пообщаться?

- Обычно - безотказно. Был случай, когда в клуб пришло обращение от родственников одного мальчика, который серьезно болел и был поклонником Кокорина. Они хотели подбодрить парня, попросили о видеосвязи с форвардом. Когда я рассказал Саше, тот откликнулся без колебаний: «Да, конечно. Когда? Где»? Тот момент получился очень трогательным. Состояние ребенка не позволяло приехать в Москву и пообщаться лично, они говорили по скайпу. Для мальчика общение с Кокориным стало огромной радостью.

- Вы сказали, что чтением Кокорин не интересовался. Но хоть одну книгу то прочитал?

- Одну точно прочитал. Ему ее принес и очень рекомендовал Сергей Силкин. «Миллионер из трущоб» называется.

- Почему тренер выбрал именно ее?

- Сергей Николаевич посчитал, что она поможет Саше переосмыслить какие-то моменты в жизни. Возможно, так и случилось, как раз примерно в то время он как-то резко повзрослел, стал рассуждать весьма грамотно, да и в игре произошел прорыв. Теперь свободного времени у него будет в избытке, не исключаю, что вновь возьмется за книги. Мне почему-то кажется, что Кокорин после выхода на свободу будет показывать фантастический футбол. Должна быть мотивация. Дай бог только, чтобы его хватило надолго.

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