Главный инженер завода в Гатчине, где произошел взрыв, отправлен под домашний арест
21 октября главному инженеру завода «Авангард» Станиславу Черникову Гатчинский районный суд избрал меру пресечения. Два месяца специалист, которого обвиняют в нарушении техники безопасности на заводе, в результате которой погибло четыре человека, должен будет провести под домашним арестом.
- При рассмотрении ходатайства следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, суд счел доводы следствия убедительными, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти.
Напомним, взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» произошел около пяти часов вечера 19 октября. На складе пиротехники произошел технологический сбой, в результате которого сам склад рухнул, а соседнее четырехэтажное здание завода частично обрушилось. Под завалами спасатели нашли четверых погибших. Ими оказались рабочие, которые трудились на предприятии нелегально. Еще шесть человек оказались в больнице с различными травмами.
Обвиняемый по этому делу главный инженер Станислав Черников вину признал.
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