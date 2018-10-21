2018-10-21T19:29:56+03:00
Происшествия

Главный инженер завода в Гатчине, где произошел взрыв, отправлен под домашний арест

Обвиняемый вину признал
Елена БЕЗГОДОВА
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Вот так сейчас выглядит территория завода. Фото: пресс-служба МЧС РФ по ЛенобластиВот так сейчас выглядит территория завода. Фото: пресс-служба МЧС РФ по Ленобласти
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21 октября главному инженеру завода «Авангард» Станиславу Черникову Гатчинский районный суд избрал меру пресечения. Два месяца специалист, которого обвиняют в нарушении техники безопасности на заводе, в результате которой погибло четыре человека, должен будет провести под домашним арестом.

- При рассмотрении ходатайства следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, суд счел доводы следствия убедительными, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти.

Напомним, взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» произошел около пяти часов вечера 19 октября. На складе пиротехники произошел технологический сбой, в результате которого сам склад рухнул, а соседнее четырехэтажное здание завода частично обрушилось. Под завалами спасатели нашли четверых погибших. Ими оказались рабочие, которые трудились на предприятии нелегально. Еще шесть человек оказались в больнице с различными травмами.

Обвиняемый по этому делу главный инженер Станислав Черников вину признал.

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