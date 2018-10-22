На чистую воду: «МегаФон» и «Комсомолка» проверяют родники Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-22T11:22:47+03:00

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На прошлой неделе стартовал уникальный проект «Родники 2.0». В чем суть? Это продолжение прошлогодней истории. В 2017-м, объявленном Годом экологии, экспедиция петербургских блогеров и журналистов «Комсомольской правды» при поддержке «МегаФона» впервые отправилась на проверку воды в родниках Ленобласти. Обошли более ста природных источников. И на этом не остановились. В этот раз «осенний десант» посетит еще десятки родников.

Первая экспедиция в район Кингисеппа и Луги была в начале октября, а вчера участники проекта посетили родники в Кировском и Лодейнопольский районах. Команда блогеров и журналистов взяла пробы воды и отправила их в лабораторию на исследование, а «МегаФон» провел измерения скоростей передачи данных и приготовил первые призы для любителей квестов.

У некоторых источников спрятаны бутылки с записками. Тех, кто их найдет и выполнит задания, указанные в записках, ждут подарки — плащи-дождевики и PowerBank (мобильное зарядное устройство для подзарядки смартфонов и других электронных устройств). Важно сохранить бутылку, так как призы можно будет получить только при ее наличии.

«И в прошлом, и в этом году «МегаФон» с радостью откликнулся на призыв блогеров и журналистов из «Комсомолки». Мы выступаем партнерами проекта, вносим информацию о тех или иных источниках на карту Google и, конечно, делаем замеры скоростей мобильного интернета на родниках, эти данные в ближайшее время будут доступны всем», — рассказывает ди ректор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева. – «Кроме того, мы взяли под опеку один из источников в Курортном районе. Чем больше людей узнает о «Родниках 2.0», тем у жителей больше шансов сохранить воду чистой там, где она есть, и меньше рисков приехать на родник, где вода, к сожалению, вовсе не питьевая»

Впереди еще одна экспедиция, и по итогам всех заездов карта Ленобласти на сайте проекта будет дополнена новыми родниками.

Следить за проектом можно также на сайте kp.ru и в социальных сетях по хештегу #РодникиЛенобласти.