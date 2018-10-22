2018-10-22T11:42:16+03:00
Общество

Петербургскому управдому дали 2,5 года и штраф из-за упавшего вместе с балконом жильца

За неисполнение своих обязанностей, подсудимая получила ограничение свободы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербургскому управдому дали 2,5 года и штраф из-за упавшего вместе с балконом жильца.Петербургскому управдому дали 2,5 года и штраф из-за упавшего вместе с балконом жильца.Фото: Юлия НАУМЕНКО
Изменить размер текста:

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу об упавшем со своим балконом мужчине. Виновной в аварийном состоянии рухнувшей конструкции, была признана женщина-техник жилкомсервиса, который обслуживает дом.

- Суд установил, что обвиняемая сознательно уклонялась от исполнения служебных обязанностей, намеренно не включая аварийный балкон в список объектов, подлежащих \ремонту, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Итогом более чем годового бездействия женщины, стало обрушение балкона лестничной клетки дома по адресу Кронверкский проспект, 23, литера А. «Сюрприз» произошел в тот момент, когда один из жильцов вышел покурить. Конструкция, расположенная между 3 и 4 этажами не выдержала и упала вниз вместе с не ожидавшим такого подвоха мужчиной.

По счастью, после падения с 10-метровой высоты человек остался жив, но получил переломы и прочие повреждения, которые врачи оценили как тяжкий вред здоровью с потерей 1/3 трудоспособности.

Сама подсудимая свою вину признала, попросив не отправлять ее в заключение. Суд пошел навстречу и назначил не самое частое наказание – ограничение свободы сроком на 2,5 года. В течение этого времени женщина должна будет несколько раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и выполнять все наложенные на нее ограничения.

Также дама должны будет выплатить 216 тысяч рублей петербургскому территориальному фонду медицинского страхования. Это компенсация за потраченные на лечение пострадавшего мужчины средства. При этом, что интересно, сам жилец никаких исков к женщине-управдому не подавал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Статуи в Царском Селе отправляются на зимовку
Подпольное казино закрыли в центре Петербурга
В Петербурге вышли на наркоторговцев: изъято более 7 кг закладок
В Петербурге за 410 миллионов продано здание телеграфа на Почтамтской улице
Петербургские медики отправились на помощь пострадавшим в Керчи
В Петербурге «детям войны» предложили оказывать бесплатную юридическую помощь
В Петербурге поймали насильника, надругавшегося над 14-летней девочкой
Рейс из Петербурга в Душанбе задержался с вылетом почти на 14 часов
В КХЛ признали ошибку в серии буллитов, в которой СКА проиграл ЦСКА
В Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку
В Петербурге УФАС отменило конкурс на создание школы для детей-инвалидов в Невском районе
Нурмагомедов подержал СКА, но петербуржцы все равно проиграли ЦСКА
Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей