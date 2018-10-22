Петербургскому управдому дали 2,5 года и штраф из-за упавшего вместе с балконом жильца

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-22T11:42:16+03:00

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу об упавшем со своим балконом мужчине. Виновной в аварийном состоянии рухнувшей конструкции, была признана женщина-техник жилкомсервиса, который обслуживает дом.

- Суд установил, что обвиняемая сознательно уклонялась от исполнения служебных обязанностей, намеренно не включая аварийный балкон в список объектов, подлежащих \ремонту, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Итогом более чем годового бездействия женщины, стало обрушение балкона лестничной клетки дома по адресу Кронверкский проспект, 23, литера А. «Сюрприз» произошел в тот момент, когда один из жильцов вышел покурить. Конструкция, расположенная между 3 и 4 этажами не выдержала и упала вниз вместе с не ожидавшим такого подвоха мужчиной.

По счастью, после падения с 10-метровой высоты человек остался жив, но получил переломы и прочие повреждения, которые врачи оценили как тяжкий вред здоровью с потерей 1/3 трудоспособности.

Сама подсудимая свою вину признала, попросив не отправлять ее в заключение. Суд пошел навстречу и назначил не самое частое наказание – ограничение свободы сроком на 2,5 года. В течение этого времени женщина должна будет несколько раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и выполнять все наложенные на нее ограничения.

Также дама должны будет выплатить 216 тысяч рублей петербургскому территориальному фонду медицинского страхования. Это компенсация за потраченные на лечение пострадавшего мужчины средства. При этом, что интересно, сам жилец никаких исков к женщине-управдому не подавал.