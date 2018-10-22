2018-10-22T13:18:40+03:00
Общество

Первый снег в Петербурге может выпасть 25 октября

К 27 октября метеорологи советуют всем автомобилистам переобуться
Петр КИБЕР
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К концу октября в Петербурге ожидаются заморозки и первый снег.К концу октября в Петербурге ожидаются заморозки и первый снег.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Октябрь 2018 года в Петербурге стал рекордно теплым. Только за вторую декаду месяца было побито несколько многолетних рекордов, а средняя температура воздуха составила 10,9 градуса, что на 0,3 градуса побило показатель 1909 года.

- Выше 10 градусов температуры были только на рубеже начала прошлого века, - сообщил главный синоптик Петербурга. – А в этом году в Петербурге, например, 15 октября, был превышен абсолютный максимум, градусники показывали 19,1 выше ноля, а 18 октября воздух прогрелся до 17 градусов ровно.

Но не стоит связывать такую погоду с глобальным потеплением. Да, от него никуда не деться, но похожий жаркий период был сто лет назад, когда влияние человека на природу не было столь значительным.

Тем более, что уже на этой неделе в Северную столицу придет похолодание. На город обрушатся дожди, а солнце надолго скроется за серыми тучами. Не за горами и первый снег.

- 25 - 26 октября по Ленинградской области ожидаются заморозки. В то же время ночные холода и гололедица испортит жизнь петербургским автомобилистам. К 27 октября желательно сменить резину на зимнюю, - уверен Александр Колесов.

Синоптики считают, что поворот на зиму случился окончательно. В начале ноября еще возможно небольшое потепление – до плюс 3-5 градусов, однако ночью термометр будет показывать деления ниже нулевой отметки. А вскоре в Петербург придут и постоянные морозы.

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