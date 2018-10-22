2018-10-22T13:48:27+03:00
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В Выборге эксперты-реставраторы три дня обсуждали, как сберечь исторический вид городов

Съезд специалистов прошел в рамках всероссийской научной конференции
Петр КИБЕР
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В Выборге эксперты-реставраторы три дня обсуждали, как сберечь исторический вид городов.В Выборге эксперты-реставраторы три дня обсуждали, как сберечь исторический вид городов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Выборг – уникальное для России место. Только тут сохранились черты не только европейского города конца XIX-начала XX веков, но и самые настоящие памятники средневековья. И именно здесь прошла IX Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы», на которой обсуждалось, как все это богатство сберечь.

- Выборг – знаковое место для проведения встречи, участники которой знают о самых актуальных для исторических поселений проблемах, - сказал в приветственном слове делегатам съезда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Больше 200 специалистов, которые приехали на конференцию, в течение трех дней решали, как сохранить исторические черты в современном городе, как не потерять доставшееся нам наследие. И это действительно актуальный для Выборга вопрос. Любой, кто приезжал в сюда, радовался его красоте и сокрушался по разрушенным зданиям.

Сейчас Выборг включен в программу Нового банка БРИКС по сохранению и развитию малых исторических городов и поселений, по которой, на его восстановление будет выделено 1,8 миллиарда рублей, а также региональные и федеральные программы.

- Уверен, наш уникальный средневековый город после завершения реставрации станет туристической жемчужиной Европы, - отметил Александр Дрозденко. – Сейчас основная задача – в течение пяти-семи лет завершить основные работы в Выборге, чтобы полностью открыть его для туристов. Сегодня это создает неудобства, но результат стоит того! Город окажется в своей первозданной красе, той, которой никто не видел лет 100.

Губернатор Ленинградской области поблагодарил и Министерство культуры России за то, что конференция прошла именно в Выборге, так как это позволило услышать опытных экспертов, уже проводивших реставрационные работы в своих городах. Это очень пригодится в будущем, ведь в 47-м регионе около 10 исторических городов, где для специалистов найдется, куда приложить руки.

- В фокусе нашего внимания и Гатчина, и Новая Ладога, и Ивангород, и Старая Ладога, и Тихвин, и другие. Мы реализуем масштабную программу по реставрации, которую я заявлял в 2012 году. Тогда было много скептиков, но сегодня оснований для сомнений уже не осталось, - подвел итоги конференции Александр Дрозденко.

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