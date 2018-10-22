«Кошмарить бизнес не будем»: в Ленобласти начались массовые проверки заводов после взрыва в Гатчине

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-22T14:57:31+03:00

Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Тех, кто откажется принять гостей из правительства и инспекции труда – ждет визит прокурора

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После трагедии на пиротехническом заводе близ Гатчины власти Ленобласти решили проверить все опасные производства в регионе. Напомним, около пяти часов вечера 19 октября на заводе «Авангард» раздался взрыв – здание склада пиротехники рухнуло, частично обрушилось и стоящий рядом четырехэтажный корпус. Из-под завалов спасатели извлекли тела четырех человек. Это оказались работники-нелегалы.

Теперь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также Госинспекция по труду решили взяться за проверку заводов. Искать будут нелегалов, неквалифицированный персонал и другие нарушения.

- Мы не собираемся ситуативно «кошмарить» региональный бизнес, но жизни и здоровье наших жителей превыше всего. Проведение дополнительных проверок не идет вразрез с выбранной нами стратегией снижения административного давления на предпринимателей, - заявил Дрозденко.

Тех, кто откажется от проверки – ждет визит прокуратуры, обещают в правительстве.

Кстати, эксперты отмечают: такие проверки необходимы. Ведь они заставят предпринимателей всегда сохранять порядок.

- Всегда, когда перетряхивают все, порядка становится больше, - уверен заведующий кафедрой «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда и техника безопасности, энергетический надзор» в Петербургском энергетическом институте повышения квалификации Евгений Кузнецов. - Нелегалы - это побочная проблема… Все зависит от хозяев, которые управляют производством, соблюдают ли они правила безопасности или нет. Если не соблюдают – их надо контролировать. Так как контроль сейчас ослаблен, потому что нельзя проводить большое количество проверок, то внеочередное «посещение» заводов в связи с ЧП важно.

Сейчас по факту ЧП на заводе возбуждено уголовное дело. Главного инженера «Авангарда» Станислава Черникова обвиняют в нарушении техники безопасности на заводе. Черников вину признал, сейчас он находится под домашним арестом.

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