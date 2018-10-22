Заброшенная дача Юсуповой станет филиалом Музея Суворова

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-22T16:07:59+03:00

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В Царском селе появится новый музей. Он займет старинный особняк – дачу княгини Зинаиды Юсуповой, возведенную в середине XIX века. Заброшенное в последнее десятилетие здание собирается отреставрировать Музей Суворова, которому не так давно оно стало принадлежать. Там сделают военно-исторический центр «Суворовец», куда войдет и «Музей всех войн».

Проект будущего музея уже разработала студия «Шоу Консалтинг». Известно, что на цокольном этаже особняка хотят расположить залы входной группы: вестибюль, кассовый зал, гардероб и «Зал парадов» – место сбора экскурсионных групп.

В "Музее всех войн" будут залы, посвященные четырем стихиям. Фото: скришнот видео с сайта showconsulting.ru

Основная экспозиция развернется на первом этаже особняка и будет включать семь залов. Первый из них представлен под названием «Мифология войны».

– В его центре установлен проекционно-механический макет в форме половины земного шара. За 6-8 минут перед глазами зрителей пролетает вся военная мировая история – от мифологической первой войны – первой красной точке на планете – до войны 21-го века, когда уже практически весь земной шар окрашен в красный. Прозвучит рассказ о военной мифологии разных народов, – отмечают создатели проекта.

Отдельный зал посвятят истории рода Юсуповых. В частности, и бывшей владелице особняка, который за время существования не раз затронули военные действия.

Следующие четыре зала посвятят стихиям – «Земля», «Вода», «Огонь» и «Воздух».

Особняк княгини Юсуповой в Царском селе сегодня выглядит так. Фото: pushkin.ru

Последний зал – «Память» – расскажет о ядерном оружии, о стратегии его сдерживания и борьбе современного мира против войны. Внимание посетителей музея обратят к трагедии в Хиросиме и Нагасаки, которой будет посвящена инсталляция в этого зала.

– Макет, установленный на подиуме в центре зала, изображает японский город до атаки. Над ним нависает макет американской атомной бомбы «Малыш». Всю конструкцию окружает решетка. В ее ячейках – символы последствий атомного взрыва: обломки, ядерный гриб, тени сгоревших людей, тяжелые последствия облучения. Финальная часть экспозиции позволит каждому задуматься о целесообразности человеческих жертв, которые несет за собой любая война, – отмечают в студии «Шоу Консалтинг».

В особняке сделают музейное пространство и военно-исторический центр. Фото: скришнот видео с сайта showconsulting.ru

В планах на втором этаже особняка образовательные пространства. А в парковой части архитектурного ансамбля дачи можно будет проводить исторические реконструкции. Правда, чтобы особняк Юсуповой обрел новую жизнь и превратился в музей, потребуется около трех-четырех лет. К работам собираются приступить в следующем году, когда в Смольном откроют финансирование этого проекта.

Кстати, исторические интерьеры дачи до наших дней не дошли. В разное время в особняке располагались детская трудовая колония, хореографическое училище и даже лаборатория. Во время войны дача была частично разрушена, потом ее восстановили.