В Ленобласти проверят все заводы после взрыва в Гатчине, но обещают не кошмарить бизнес
Следователи считают, что виновник гибели четырех людей в Гатчине - главный инженер завода "Авангард". Он трудоустроил людей, не имеющих допуск к пиротехническому производству
Взрыв прогремел в цеху по производству пиротехники.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. По делу о взрыве в Гатчине задержали главного инженера завода "Арсенал". И уже отпустили
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