2018-10-22T19:01:28+03:00
Картина дня в Петербурге

В Ленобласти проверят все заводы после взрыва в Гатчине, но обещают не кошмарить бизнес

Следователи считают, что виновник гибели четырех людей в Гатчине - главный инженер завода "Авангард". Он трудоустроил людей, не имеющих допуск к пиротехническому производству
Юлия НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Взрыв прогремел в цеху по производству пиротехники.Взрыв прогремел в цеху по производству пиротехники.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
Изменить размер текста:

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. По делу о взрыве в Гатчине задержали главного инженера завода "Арсенал". И уже отпустили

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 921 974 38 00+7 921 974 38 00
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Петербург и Петрозаводск свяжет новый автобусный маршрут
10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге
В Антарктиде, на станции «Беллинсгаузен» два петербуржца устроили поножовщину
Во вторник, 23 октября, в Петербурге будет дождливо, но с прояснениями
Александр Беглов обсудил сотрудничество с регионами стан Европы
Суд не стал ликвидировать «Санкт-Петербургский Союз художников»
Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса до 2019 года
В Петербурге со здания Скорбященской церкви рухнули леса
В Гатчине подростки выясняли отношения дракой с ножом: двое ранены
В Петербурге появились новые остановки общественного транспорта
Ветераны смогут 6 дней в году пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно
Худрук Театра имени Миронова Рудольф Фурманов 22 октября отмечает юбилей
Статуи в Царском Селе отправляются на зимовку
Подпольное казино закрыли в центре Петербурга
В Петербурге вышли на наркоторговцев: изъято более 7 кг закладок
В Петербурге за 410 миллионов продано здание телеграфа на Почтамтской улице
Петербургские медики отправились на помощь пострадавшим в Керчи
В Петербурге «детям войны» предложили оказывать бесплатную юридическую помощь
В Петербурге поймали насильника, надругавшегося над 14-летней девочкой
Рейс из Петербурга в Душанбе задержался с вылетом почти на 14 часов
В КХЛ признали ошибку в серии буллитов, в которой СКА проиграл ЦСКА
В Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку
В Петербурге УФАС отменило конкурс на создание школы для детей-инвалидов в Невском районе
Нурмагомедов подержал СКА, но петербуржцы все равно проиграли ЦСКА
Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей