2018-10-29T13:37:08+03:00
Происшествия

На чемпионате мира среди парапланеристов спортсмен утонул в египетском озере

Предварительно, Вячеслав Николаев не проверил свое оборудование
Елена БЕЗГОДОВА
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Вячеслав Николаев погиб на ЧМ в ЕгиптеВячеслав Николаев погиб на ЧМ в ЕгиптеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Слава - опытнейший пилот, никто не ожидал, что он может погибнуть, - причитают друзья 44-летнего спортсмена из Ленобласти. 26 октября пилот-парапланерист Вячеслав Николаев погиб в Египте – его мотопараплан упал в озеро. Выбраться из воды мужчина не смог. На родине у него осталась жена, 23-летняя дочь и 12-летнйи сын.

Спасательная система не сработала

В Африку Вячеслав прилетел 23 октября вместе с товарищами из сборной. В Египте стартовал чемпионат мира по слалому, где Слава под восьмым номером в команде еще пятерых спортсменов из Подмосковья, Пскова и Новосибирска должен был показать, на что способны российские парапланеристы. Но не успел.

- Слава этим спортом занимается уже 5 лет и многого достиг, - рассказал друг Николаева Роман Агер.- Да, его можно назвать опытным пилотом. Вячеслав участвовал в общероссийских соревнованиях, ездил в Латвию, Белоруссию... На Чемпионат мира отправился впервые, причем половину стоимости билетов и взнос ему оплатили в федерации, как спортсмену, который на российском турнире занял призовое место.

Однако 26 октября что-то пошло не так. Как обычно Вячеслав начал готовиться к тренировочному взлету. Но приземлился не мягко, а рухнул в воду озера Карун.

Николаев бредил небом Фото: Личная страница Вконтакте

Николаев бредил небомФото: Личная страница Вконтакте

- На тренировочных полетах, облётывая технику, у Славы заглох мотор, - вспоминает спортсмен российской сборной Сергей Смирнов. - Он приводнился в озеро. Спасательная система не сработала, потому что после транспортировки он не активировал её. Нам тяжело принять это.

Теперь сборная продолжит выступление впятером.

Больше, чем хобби

Власти Египта инцидент не замалчивают, а собираются расследовать его. За дело уже взялась местная полиция. А начальник управления гражданской авиации Египта Самех Аль-Хефни дал предварительное заключение: скорее всего, пилот сам допустил ошибку, забыв о правилах безопасности. Такого же мнения и лидер российской команды Игорь Потапкин. Спортсмен заключил, что вероятнее всего Вячеслав не проверил мотопараплан перед взлетом.

- Не верится в произошедшее, - говорит друг погибшего Роман Агер. – Для Славы этот спорт был больше, чем просто хобби. Он жил полетами, он всегда был аккуратен.

Теперь семья и друзья погибшего ждут, когда тело Николаева доставят на родину, в Лужский район. Планируется, что похоронят спортсмена в среду.

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