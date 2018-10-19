2018-10-19T11:30:40+03:00
Экономика

Белорусский автопроизводитель «Юнисон» может запустить завод GM в Шушарах

Встреча бизнесменов с правительством Петербурга состоится в ближайшее время
Петр КИБЕР
Поделиться:
Белорусский автопроизводитель «Юнисон» может запустить завод GM в Шушарах.Белорусский автопроизводитель «Юнисон» может запустить завод GM в Шушарах.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Появившаяся два года назад информация об интересе белорусских бизнесменов к законсервированному петербургскому заводу американской корпорации General Motors вновь актуальна. Как и в 2016 году, автопроизводитель «Юнисон» намерен начать сборку на мощностях в Шушарах.

- Встреча с представителями компании «Юнисон» по их инициативе запланирована на следующей неделе, - приводит слова председателя городского комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина ТАСС.

Пока в Смольном о подробностях предпочитают не распространяться. Ирония в том, что аналогичная новость, практически слово в слово появилась на лентах СМИ еще в 2016 году. Тогда тот же Максим Мейскин рассказывал о планах «Юнисона» производить на заводе GM внедорожники Cadillac Escalade, собиравшиеся в Беларуси отверточным методом. Однако проект «заглох», так и не начавшись.

Напомним, что завод американской компании General Motors, построенный в 2008 году, производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также некоторые модели Chevrolet и Cadillac крупноузловым методом. Однако в 2015 году, после введения санкций со стороны США, он был законсервирован.

Власти Петербурга не раз пытались найти инвестора, в последнее время шли разговоры о том, что на завод придет Ravon со своими бюджетниками, но и эти планы остались на бумаге.

Что сейчас будет делать с простаивающими мощностями «Юнисон», если сделка все же состоится – вопрос открытый. На данный момент в Беларуси компания собирает несколько моделей китайского бренда Zotye, однако их продажи в России исчисляются несколькими тысячами (чуть более 3000 штук за 9 месяцев 2018 года), что явно мало для предприятия, рассчитанного на производство 200 с лишним тысяч автомобилей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте
Из-за ДТП с четырьмя машинами, на Народной улице встали трамваи
В больницу с отравлением ртутью попала еще одна ученица 339-й школы Петербурга
Артем Дзюба поздравил сборную России с серебром юношеских олимпийских игр
Росприроднадзор проверил реки Лубья и Славянка после сообщений об их загрязнении
СКА в Петербурге обыграл московское «Динамо»
В Петербурге побит 100-летний температурный рекорд, но холод уже наступает: Прогноз погоды на 19 октября
"Дама сдавала в багаж": При погрузке в самолет Самара - Санкт-Петербург сбежала маленькая собачонка
Наталья Бантеева выставила на аукцион «синюю руку»
Руферы «прокатились» на колеснице Арки Главного штаба
В аэропорту Пулково поймали убийцу из Всеволожска
СКА сыграет против ЦСКА на стадионе на Крестовском
После трагедии в Керчи в Петербурге проверят все школы, колледжи и вузы
Александр Беглов пригласил петербуржцев на субботник
Беглов подписал два закона о работе с детьми
Суд освободил журналистов от штрафов по иску ректора Горного
В память о погибших в Керчи Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище
В реке Славянка погибла рыба
«Водоканал» подтвердил сброс химии в канализацию на севере Петербурга
УФАС завела дело о картельном сговоре на медицинских торгах
В Петербурге с 2019 года на рубль вырастет плата за капремонт
Пять районов Петербурга не подготовили крыши к зиме
На улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы