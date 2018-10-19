Белорусский автопроизводитель «Юнисон» может запустить завод GM в Шушарах

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-19T11:30:40+03:00

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Появившаяся два года назад информация об интересе белорусских бизнесменов к законсервированному петербургскому заводу американской корпорации General Motors вновь актуальна. Как и в 2016 году, автопроизводитель «Юнисон» намерен начать сборку на мощностях в Шушарах.

- Встреча с представителями компании «Юнисон» по их инициативе запланирована на следующей неделе, - приводит слова председателя городского комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина ТАСС.

Пока в Смольном о подробностях предпочитают не распространяться. Ирония в том, что аналогичная новость, практически слово в слово появилась на лентах СМИ еще в 2016 году. Тогда тот же Максим Мейскин рассказывал о планах «Юнисона» производить на заводе GM внедорожники Cadillac Escalade, собиравшиеся в Беларуси отверточным методом. Однако проект «заглох», так и не начавшись.

Напомним, что завод американской компании General Motors, построенный в 2008 году, производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также некоторые модели Chevrolet и Cadillac крупноузловым методом. Однако в 2015 году, после введения санкций со стороны США, он был законсервирован.

Власти Петербурга не раз пытались найти инвестора, в последнее время шли разговоры о том, что на завод придет Ravon со своими бюджетниками, но и эти планы остались на бумаге.

Что сейчас будет делать с простаивающими мощностями «Юнисон», если сделка все же состоится – вопрос открытый. На данный момент в Беларуси компания собирает несколько моделей китайского бренда Zotye, однако их продажи в России исчисляются несколькими тысячами (чуть более 3000 штук за 9 месяцев 2018 года), что явно мало для предприятия, рассчитанного на производство 200 с лишним тысяч автомобилей.